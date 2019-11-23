库克带特朗普参观都说了啥，为何场面一度十分尴尬？

库克带特朗普参观位于得克萨斯州奥斯汀的工厂，成为最近科技圈的大事件。库克带特朗普参观都说了啥，也成为很多网友关心的问题。其实，库克带特朗普参观苹果工厂，主要是苹果决定继续在该工厂生产其最新款Mac Pro。但他们的对话，却男人寻味。



库克带特朗普参观

库克在之后的采访中也对美国制造大家赞扬，库克表示：

“我们为在美国制造Mac Pro感到骄傲，这是我们发布过的最强大的计算机，每秒能执行超过50万亿个任务，这真的是太神奇了。”

苹果最新的Mac Pro电脑发布于6月份的WWDC大会上，采用了定制版的Intel至强W系列处理器，最强可选28核56线程处理器及Radeon Pro Vega II Duo显卡，还可以搭配苹果推出的最强6K显示器，这样一套售价起步23万元，最贵超过30万元。

除了库克Mac Pro电脑之外，库克还回应了十分敏感的解锁iPhone的问题。“我们坚决反对这么做，我们也不能这么做，我们的隐私承诺是全球性的。”

他进一步补充道：“中国从未要求我们解锁iPhone，但美国要求了。”

参观当天，苹果在当地近28万平方米的新园区也同步开工。该园区最多可容纳15000名员工，预计将在2022年启用，总投资近10亿美元。



库克带特朗普参观

当被问及是否将豁免苹果产品的关税时，特朗普仍然透露道：“我们正在研究。”

今年6月，受关税及制造成本影响，苹果有意将Mac Pro电脑生产线迁往中国。苹果曾经要求免除一些组件25%的进口税。此举引得特朗普在推特上发飙：“苹果在中国生产Mac Pro的零件，不会得到关税豁免、减免。在美国造，就不用关税！”

随后到了9月，美国贸易代表处声明，尽管美国总统特朗普反对让步的立场，该代表处批准了美苹果公司Mac Pro电脑中国制造零件新关税豁免申请。此举使苹果得以继续在美制造Mac Pro，该企业还将扩大在得克萨斯州的产能。

“在美国组装iPhone不现实”

当被问及为什么iPhone依然在中国生产时，库克不以为然，“我相信iPhone的制造无处不在”。

“如果你仔细看这些iPhone的话，你会发现它的屏幕玻璃是由肯塔基州制造的；如果你把iPhone拆开你会发现，内部的许多硅树脂材料都是都美国制造的”，库克解释道，“iPhone是全球供应链的产物”。

“但是，iPhone最终是在中国组装完成的”，他表示，“在美国组装iPhone还不现实”。



库克带特朗普参观

ABC报道称，苹果不仅是在中国生产iPhone，对这家公司来说，中国也是一个非常有利可图的市场，中国仍然是该公司最重要的市场之一，该公司约20%的销售额来自中国。在刚刚过去的9月和10月份，苹果公司在中国市场共售出约1000万部iPhone手机。

谈到关税对苹果手机价格的影响，库克表示他不想“预测”。

“我希望双方能达成协议，”他说，“我坚信这符合两国的最大利益。因此，如果双方拥有共同的利益。我认为这（达成协议）将会发生。”

库克并不担心与中国的关系。“中国并没有向我们施加压力，苹果在中国做法和在美国欧盟一样。”在被问及iPhone安全性的问题时，库克重申，苹果有责任去保护苹果用户的个人数据和隐私的，比如之前他们回绝了FBI要求其解锁iPhone的请求。

库克表示，中国从未要求苹果公司解锁iPhone。“但是美国要求了”，他说道，“我们坚决反对这么做，我们也不能这么做，我们的隐私承诺是全球性的。”

另外，库克还谈到了苹果的维修业务，其表示：“提供维修服务的成本已经超过了维修产生的收入，我们并没有从维修服务中获取经济利益。”

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