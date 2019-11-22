中关村在线消息：北京时间11月22日消息， 今天下午小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在新浪微博上与网友互动时表示，小米公司正在积极的研发屏下摄像头技术，并力争在Redmi手机上使用。



卢伟冰确认 小米正在研发屏下摄像头技术

今年6月份的时候，国家知识产权局上出现了一项小米申请的实用新型专利，申请时间为2018年11月7日，最近因为知识产权局公告而被外界发现。

以下为关于该专利的描述原文：

本公开是关于一种电子设备，所述电子设备包括：屏幕组件、驱动组件和至少一个感光功能件。通过为电子设备的屏幕组件设置第一显示件和第二显示件，以使位于第一显示件下方的第二显示件和感光功能件受驱动而交替配合于第一显示件上的透光部。

当第二显示件配合于第一显示件的透光部时，感光功能件隐藏于第一显示件下面，屏幕组件实现全面屏效果，提升了电子设备的屏幕覆盖率。当感光功能件配合于第一显示件的透光部时，感光功能件能够透过透光部实现相应的感光功能。

由于第二显示件和感光功能件的移动均在第一显示件下方完成，因面提升了电子设备在使用过程中的美观性和操作便利性。

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