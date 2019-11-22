晚报：国行Switch主机曝光 特斯拉电动皮卡发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

国行Switch主机/配件包装曝光

今年4月份，腾讯官方正式宣布将代理任天堂Switch主机的国内市场，且近期Nintendo Switch天猫官方旗舰店也已经开始测试。今日，有网友曝光了一组国行Switch的包装图片。





此次曝光的图片涉及了国行Switch主机、基座、Switch Pro手柄和电源线等多款产品的外包装。值得注意的是，国行Switch主机的包装右上角还显示了保修信息，购买腾讯代理的国行版Switch用户将免费享受1年的官方保修服务。

Z点评：希望国行Switch的推进能给中国游戏带来更多希望。

华为申请新商标 或将布局智能家居和智能办公

11月22日最新消息，华为目前申请了三个新商标，分别为：Honor Home，Honor Go和Honor Work。从华为申请新商标的内容来看，这三个新商标或将分别对应荣耀旗下的智能家居以及智能家居三大发现。

从华为申请新商标的情况来看，未来华为或将进行更广泛的产品布局，丰富旗下产品线，对未来的智能生活领域进行更广泛的渗透。

Z点评：华为“1+8+N”加速布局。

美要求解锁iPhone 库克决不答应：中国就没这要求

美要求解锁iPhone引发热议，尽管苹果公司旗下的主打产品iPhone早已不再是引领创新的产物，但iPhone在体验和隐私保护上却一贯非常注重。近日，库克在接受采访时直言：美要求解锁iPhone，而中国却从未有过这种要求。





Z点评：用户隐私安全不容小视。



OPPO M1自研手机芯片曝光 或支持5G网络

据外媒报道，OPPO近日在欧盟知识产权局（EUIPO）申请了一项名为“OPPO M1”的商标，介绍信息中透露出该商标或许将用于OPPO自研的手机芯片产品。



据知情人士透露，目前OPPO正在与高通和联发科的一些工程师联合开发这款M1芯片，同时还有消息显示，OPPO这款神秘的自研芯片或许还将支持5G网络。

Z点评：技术进步，未来有望手机芯片百花齐放。

火星车来了？特斯拉首款电动皮卡Cybertruck正式发布

当地时间周四晚间，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在洛杉矶正式发布了特斯拉首款电动皮卡Cybertruck，起售价为3.99万美元（约合人民币28.05万元）。





值得一提的是，今日上午，特斯拉CEO马斯克在微博发文表示，特斯拉Cybertruck（加压版）将成为登陆火星的官方卡车。

车身尺寸方面，长为5885mm，宽为2027mm，高为1908mm，皮卡后备箱长度为1981mm，完全就是一个“大怪兽”。

具体性能参数方面，Cybertruck的0-60英里加速时间为2.9s，1/4英里加速成绩为10.8秒。有效载荷为3500lbs（约1587kg），拖曳能力达到14000lbs（约6350kg）。

关于其他，不同版本Cybertruck从250+miles（约402+km）到500+miles（805+km），支持最高250kW充电速度。

售价方面，马斯克表示起售价将会低于5万美元。

Z点评：大家觉得这车怎么样？能上火星吗？

印度19Q3手机出货统计：小米和realme最为畅销

近日，据市场调查机构Counterpoint Research统计的最新数据，2019年第3季度印度智能手机总出货量为4900万部，刷新了历年同期的最高记录。中国品牌Realme和Xiaomi是Flipkart上最畅销的品牌。

Z点评：中国手机品牌正在影响世界。

据realme手机官微消息，近日realme X2 Pro荣获西班牙权威科技媒体El androide libre评选的“年度手机”大奖！





据了解，realme X2 Pro是一款具有超高性价比的旗舰手机，其正面采用6.5英寸三星Super AMOLED水滴式显示屏，屏幕刷新率为90Hz，分辨率为2400×1080。此外，这块屏幕还通过了德国莱茵全局护眼认证和HDR10+的官方认证。

Z点评：恭喜realme。

荣耀Magic Watch 2正式官宣 或支持独立通话

前几天，有网友在微博曝光了一组疑似荣耀Magic Watch 2代产品的整机图。今日，@荣耀智慧生活官微正式宣布该产品将于11月26日发布。





此外，荣耀智慧生活官微还配文称：“从电话、无线电到手机，通讯终端的进化，总是将我们的生活推向新的浪潮。而手机诞生46年后，当今最潮流的通话方式又是什么？”

Z点评：大胆想象一下：智能手表会是下一个“手机”吗？欢迎下方留言讨论。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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