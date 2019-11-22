拼多多开启“黑五”海淘盛宴 包邮包税+百亿补贴双管齐下

11月22日，新电商平台拼多多宣布，旗下“全球购”业务已在美国、英国、德国、日本四地设立“全球购海外站”，将通过全球直采、保税区直邮、包邮包税、百亿补贴等综合举措，全力进军“黑五”海淘市场。

从11月28日零点起，拼多多将正式开启为期六天的海淘巅峰盛宴。届时，近500个国际品牌、超20000款国际热门进口商品，将以亲民实惠的价格直接呈现在消费者眼前。平台将延续双11“无套路、无定金”的做法，力争把“全网最低价”进一步升级为“全球最低价”，为中国消费者带来前所未有的“黑五”购物体验。



拼多多的跨境电商业务全球购，目前位列拼多多APP一级入口

首设四大“全球购海外站”打造前所未有的海淘盛宴

“黑五”全称黑色星期五，是西方传统商家大促的节日，每年11月的第4个星期四为感恩节，感恩节后一天即是黑色星期五，今年的“黑五”是11月29日。“黑五”兴盛于西方实体店时代，如今在中国已被跨境电商视为一年一度最重要的促销节点。

据了解，拼多多全球购新设的美国、英国、德国、日本四个“全球购海外站”将与国外大型供应链直接合作，“黑五”期间，海外站商品在拼多多APP里会有专门的售卖页面。

对于其他参加“黑五”活动的国际品牌授权经销商，拼多多也给予了最高级别的资质审核。平台要求，海淘商品店铺首先必须拥有合规的海外主体，其次需要提供清晰的商品链路，商品源头需要来自大型供应链、批发商、保税区等，不接受任何个人海外买手在“全球购”开店。只有满足上述条件，店铺才会得到“全球购”的打标认定，并进一步获得参加今年平台“黑五”盛宴的资格。

拼多多跨境电商业务全球购于今年4月正式上线，受益于与大型供应链的直采合作，以及平台“百亿补贴”的助力支持，全球购上线至今，成交额始终保持着100%以上的月环比增长。其中，进口母婴、进口美妆等商品类目的月环比增速超过200%。

近年来国内消费者对进口商品的需求日益强烈。网经社电子商务研究中心发布的《2018年度中国跨境电商市场数据监测报告》显示，2018年，中国跨境电商交易规模达9万亿元，同比增长11.6%，其中进口跨境电商规模为1.9万亿元，同比增长26.7%，增速高出总交易规模15个点。

但是，国内海淘业务目前广泛存在环节复杂、售价虚高、转运仓及层层代理等亟待改进之处，这使得很多消费者并没有真正享受到优质优价的进口商品，在一定程度上影响了消费者在跨境电商平台上的购物体验。

“正品与否、关税多少、运费几何”是消费者在购买进口商品时，最关注的三个问题。对此，拼多多全球购相关负责人表示，“黑五”期间，为了让消费者尽享海淘乐趣，无论是“海外站”直邮的商品，还是保税区直发的商品，均享有“百亿补贴”、包邮包税等让利优惠，并拥有平台“正品险”保障，享受“假一赔十”承诺。



任天堂Switch游戏机、雅诗兰黛小棕瓶等进口商品，在拼多多全球购上深受消费者喜爱

包邮包税、百亿补贴双管齐下

活动期间，除了消费者耳熟能详的任天堂Switch游戏机、索尼蓝牙降噪耳机、飞利浦电动牙刷等热门进口商品，还有Swisse维骨力、Lindt瑞士莲、Calvin Klein凯文克莱、Shiseido资生堂、Laurier花王乐而雅等众多国际一线大牌商品将通过“全球购海外站”在拼多多上享受“百亿补贴”、包邮包税的待遇，为平台5.36亿消费者创造最佳的进口商品消费体验。

“在全球直采、包邮包税、百亿补贴等综合举措下，黑五期间平台进口商品的售价，甚至会比这些商品在原产国的售价还要便宜。通过与跨境贸易产业链的最强点紧密结合，平台将致力于把‘同品最低价’进一步升级成为‘全球最低价’。”拼多多全球购相关负责人说。



拼多多列举的价格优势成因，平台将最大程度地让利消费者

为了达成“全球最低价”，拼多多全球购在商家端采用“0佣金”政策，商家每达成一笔交易，平台不收取任何交易佣金，商家只需向支付通道缴纳极低的支付手续费。对所售的商品，平台采用了保税直出、百亿补贴，以及采自大型供应链，无中间环节赚差价等综合举措，大幅降低了进口商品进入国内消费市场的成本。



此外，平台还会为资质优异、货品丰富、价格公道的商家提供流量扶持和补贴倾斜，在严把商家准入门槛的同时，让消费者享受到高质平价的进口商品。“我们的百亿补贴、全网比价绝不是口号，而是真金白银地让利消费者。”上述负责人表示。

拼多多自今年上半年推出“百亿补贴”以来，一直深受用户追捧。拼多多发布的2019年第三季度财报显示：截至今年9月30日，平台年活跃买家数达5.363亿，较上一季度净增5310万，创上市以来最大单季增长；截至2019年9月30日的12个月期间，平台GMV达8402亿元。在财报电话会议上，拼多多董事长兼CEO黄峥表示，双11期间，平台共卖出 40 万台iPhone 11 及 1000 台国产汽车，拼多多“百亿补贴”入口的日活用户已经突破 1 亿。

由于覆盖范围全面、优惠力度空前，“百亿补贴”已经升级成为平台的一项长期战略。只要消费者需求存在，平台就还会在现有基础上不断加码，补贴不设上限，持续推出更多全网最低价的品牌标品，为消费者创造更多实惠和乐趣。

拼多多全球购相关负责人表示，未来3年内，平台将引入10000个国际顶尖品牌，培育超过100个年销售额过千万的进口品牌，实现以跨境直邮和保税商品为核心的全球购业务年销售额超过2000亿元。

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