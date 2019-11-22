库克带特朗普参观苹果工厂 不料却被美媒泼冷水

库克带特朗普参观苹果工厂引发全球媒体关注，但特朗普宣称自己“开了”一家苹果电脑制造厂，却引起了一众美国媒体“泼冷水”。事实上库克带特朗普参观的工厂并非属于苹果公司，而是伟创力（Flex）的制造工厂，库克带特朗普参观苹果工厂引发一次“乌龙”。



库克带特朗普参观苹果工厂

美国有线电视新闻网CNN针对库克带特朗普参观苹果工厂此行进行了报道，称在参观苹果工厂时，总统做了一件经常会做的事情：夸大自己在其中的作用。CNN表示，这家自2013年开始生产苹果Mac Pro电脑的工厂伟创力（Flex）的制造工厂，并不属于苹果。

然而在库克带特朗普参观苹果工厂时，特朗普曾发推称：“今天我在得州开设了一家大型苹果制造厂，将为美国带回高薪工作。”

特朗普与库克交流气氛融洽，表示对“美国制造”很满意。“我们看到了一个非常强大和重要工厂的建成。任何关注我竞选活动的人都是知道，我总是谈论苹果公司——我希望看到苹果公司在美国建设工厂。”特朗普参观时这样说到。



库克带特朗普参观苹果工厂

除了CNN之外，《纽约时报》也针对库克带特朗普参观苹果工厂事件进行了报道。报道称特朗普在参观工厂时强烈暗示“这是苹果公司自己建设的工厂”。但事实上并不是，库克也没有纠正这一点。伟创力与苹果公司签订了生产Mac Pro的合同。

库克带特朗普参观苹果工厂此行，媒体更为关注的iPhone生产线是否存在迁回美国本地的可能性。苹果CEO库克在参观后接受采访时称，iPhone是全球供应链的产物，最终仍会在中国组装完成，在美国组装iPhone还不现实。

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