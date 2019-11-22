华为nova 6 5G真机公布 确认打孔屏+后置四摄

中关村在线消息：前几天，华为官方正式宣布将在12月5日正式发布nova 6 5G新机。今天，华为晒出了最新的预热视频，正式公布了该机的外观设计。



华为nova 6 5G正面为双打孔屏设计

从视频截图中可以看出，华为nova 6 5G的外观设计与此前曝光的渲染图基本相符，正面采用一块6.4英寸双打孔全面屏设计，前置双摄为3200万主摄+1200万广角的自拍镜头；后置相机则为四摄方案，规格分别为6000万像素+1600万像素+200万像素+200万像素。



华为nova 6 5G后置相机为四摄方案

核心方面，华为nova 6 5G将搭载麒麟990 5G处理器，性能相比前代提升了60%，同时还将处理器和5G基带合二为一，支持NSA和SA双模组网，可实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、5G+4G双卡双待等使用状态。



网传华为nova 6 5G渲染图

其他方面，华为nova 6 5G还将配备最高12GB+256GB存储组合，机身内置4000mAh电池，支持40W快充规格，采用侧边指纹识别方案。值得注意的是，有消息称该机除了5G版外，还将提供4G版可供选择。

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