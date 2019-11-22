官宣：realme X2 Pro荣获外媒“年度手机”大奖

中关村在线消息：据realme手机官微消息，近日realme X2 Pro荣获西班牙权威科技媒体El androide libre评选的“年度手机”大奖！



realme X2 Pro被外媒评为“年度手机”

据了解，realme X2 Pro是一款具有超高性价比的旗舰手机，其正面采用6.5英寸三星Super AMOLED水滴式显示屏，屏幕刷新率为90Hz，分辨率为2400×1080。此外，这块屏幕还通过了德国莱茵全局护眼认证和HDR10+的官方认证。



realme X2 Pro屏幕支持90Hz刷新率

核心方面，realme X2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备12GB+256GB存储组合，且标配UFS 3.0闪存规格；机身内置4000mAh电池，支持50W超级快充技术；此外还支持多功能NFC，可直接充当公交卡，门卡、银行卡使用。



realme X2 Pro后置6400万像素四摄

拍照方面，realme X2 Pro配备了后置四摄方案，规格为6400万像素主摄+1300万长焦镜头+115°防畸变超广角镜头+人像镜头，支持5倍混合光变，20倍混合变焦，其中主摄可直出9280x6944超高分辨率照片，人像镜头可轻松拍出大片质感的人像特写。

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