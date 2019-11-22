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    美要求解锁iPhone 库克决不答应：中国就没这要求

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           美要求解锁iPhone引发热议，尽管苹果公司旗下的主打产品iPhone早已不再是引领创新的产物，但iPhone在体验和隐私保护上却一贯非常注重。近日，库克在接受采访时直言：美要求解锁iPhone，而中国却从未有过这种要求。

    美国要求苹果解锁iPhone 库克：中国从未有过这种要求
    库克接受ABC采访再谈美国要求苹果解锁iPhone

           美要求解锁iPhone闹出乌龙，美国有言论称“中国对苹果公司施压，要求苹果公司解锁iPhone”。而苹果公司CEO库克和美国ABC新闻记者再次聊到了这个话题，没想到库克却说出了一句令在场人感到意外的话。

           “中国从未要求苹果公司解锁iPhone，但是美国要求了。”

           随后记者追问，在当前的局势下，苹果是否担忧与中国的关系时，库克称“中国从未向我们施压，所以我没有这种担忧。”

           当然，特朗普希望美国制造业回流，希望苹果iPhone回到美国生产的老话题再次被提及。库克表示iPhone是全球供应链的产物，iPhone将依旧在中国制造，至于流水线回迁美国本土，库克表示这事还“没影”呢（"not on the horizon."）

    美国要求苹果解锁iPhone 库克：中国从未有过这种要求
    库克再谈美国要求苹果解锁iPhone

           虽然库克没有正面回应中美贸易及美方加征关税影响iPhone一事，但他在采访中重申，希望中美能尽快达成共识。

           而提到美国要求苹果解锁iPhone时间，则要追溯到去年更早些的时候。当时美国联邦调查局（FBI）试图解锁2015年底一起枪击事件中持枪歹徒的iPhone时，该局在并未穷尽所有可能的解决方案的情况下，就申请法庭颁令强迫苹果公司帮助破解该手机

           美国司法部当时表示，该部之所以要求苹果公司提供协助，是因为没有其它方法能获取上述iPhone的信息。苹果公司则拒绝帮忙，从而引发了一场高风险的司法和公共关系对抗，直至联邦调查局表示一个非政府第三方设法破解了涉案iPhone后才得以终结。

            而此事件也让苹果公司打响了“重视个人隐私”的口碑。而当美要求苹果解锁iPhone这个话题被再度提起的时候，又不少网友调侃：没有我们华强北解决不了的问题~

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