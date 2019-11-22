6G研发中国开跑：网速迈入TB时代 超科幻应用落地

今年5G网络才刚刚落地，6G研发中国已经开跑。专家称6G时代网速将有望达到1Tbps这个量级，即1024Gbps。6G研发中国开跑，届时大量超科幻级别的应用将会成真。目前我国6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着6G研发中国已经开跑。

为什么说6G研发中国开跑，此前不久，科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

而在最近的从2019世界5G大会获悉，工信部、科技部等本月刚刚启动了我国第六代移动通信技术研发工作。中国联通和中国电信方面也向记者证实，其已经分别展开了太赫兹和毫米波等6G相关技术的研究。

中国电信首席专家、美国贝尔实验室院士毕奇做了“移动通信十大趋势及6G展望”的报告。报告指出，未来6G下载峰值速度可以达到1Tbps，立体全息地图、超级VR、AR等技术等都可能实现，从而彻底改变人们娱乐、社交、工作的方式。

中国联通网络技术研究院无线技术四室主任张忠皓披露，太赫兹通信还可在外层空间做到无损传输，通过极低的功率就可实现超远距离传输。由于太赫兹波长较短，天线系统可实现小型化、平面化，搭载于卫星、无人机、飞艇等平台，实现空天地的一体化通信。

对于6G的速度，毕奇与张忠皓的观点基本相近。据介绍，目前5G的理论峰值速度是每秒10Gbps，实际商用速度则是1Gbps。二人均表示，6G的理论峰值速度将可达到每秒1Tbps（即1024Gbps）。对于未来6G的商用速度，张忠皓认为有望达到100Gbps，毕奇则分析运营商只会推出几十Gbps的产品。

对于6G通信的研究方向，张忠皓介绍，中国联通正在大力研究6G太赫兹通信技术。毕奇介绍，目前中国电信的研究方向则是以毫米波为主频，太赫兹为次频的6G技术。

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