中关村在线消息：北京时间11月22日消息，近日首届“世界5G大会”在北京亦创国际会展中心开幕。在这次大会上，科技部部长王志刚进行了主题演讲。他在演讲中预测，2025年中国将成为全球最大的5G市场，并将创造数万亿元的产值。



王志刚：2025年中国将成全球最大5G市场

王志刚还提到，未来15年5G将为全球经济增长贡献3万亿美元。中国也愿意用更加开放的姿态，和各国携手同行深耕通信产业发展。工信部副部长陈肇雄也提出了类似的观点，并认为需要让5G发展成果更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

高通公司周二表示，预计全球智能手机制造商2021年的5G手机出货量将达4.5亿部，2022年出货量则将进一步增长至7.5亿部。根据高通自己之前对明年5G手机将达2亿部的预测，该公司对2021年出货量的这一最新预测表明，从2020年起，5G手机出货量的增长率将达125%。

高通表示，由于5G技术在中国商业化的时机以及各个不同价位的芯片组的可用性，5G的采用速度将会快于4G。鉴于高通与手机厂商之间的密切关系，分析师非常重视高通不定期公布的智能手机估测数据。

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