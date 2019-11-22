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    库克重申：苹果更看重能力 员工一半没大学学历

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，在参观新Mac Pro工厂时库克接受了外媒采访，又讲述了一些苹果招聘人的标准，比如学历并不是他们考量的第一要素。用库克的话来说就是：苹果有50%的人没有上完大学，苹果更看中的是能力而不是学历。

    库克重申：苹果更看重能力 员工一半没大学学历
    库克重申：苹果更看重能力 员工一半没大学学历

    库克称，没有完成大学学业的人仍有很多工作机会，能力才是关键，而不是学位。我们看中的是能力，你能做什么。比如乔布斯，他就没有大学学历，不是一样带领苹果走向辉煌吗？

    之前求职网站GlaSSDoor整理了苹果招聘员工的条件，如果仔细看的话你会发现，这家公司对学历要求并不是很高，也就是说不需要知名大学的文凭，只看重你的经验。

    苹果对招聘员工的经验更看重并不奇怪，乔布斯大学都没毕业，另一位联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克也是经历各种坎坷才艰难拿到本科学历，所以这也从某种程度上决定了苹果找人文化。

    苹果并不是唯一一家不需要学位的高科技公司，谷歌和IBM也是如此。在这些大公司看来，对于每一份工作，他们最看重的是通用的认知能力，而不是学历。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：库克重申：苹果更看重能力 员工一半没大学学历http://news.zol.com.cn/733/7330182.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7330182.html report 883 中关村在线消息：近日据悉，在参观新Mac Pro工厂时库克接受了外媒采访，又讲述了一些苹果招聘人的标准，比如学历并不是他们考量的第一要素。用库克的话来说就是：苹果有50%的人没有上完大学，苹果更看中的是能力而不是学历。库克重申：苹果更看重能力 员工一半没大学学历...
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