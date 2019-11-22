中关村在线消息：近日，据市场调查机构Counterpoint Research统计的最新数据，2019年第3季度印度智能手机总出货量为4900万部，刷新了历年同期的最高记录。中国品牌Realme和Xiaomi是Flipkart上最畅销的品牌。











印度19Q3手机出货统计：小米和realme最为畅销

在线销售方面，Flipkart的Big Billion Days和Amazon的Great India Festival之类的促销活动促进了新产品的发布和消费者的购买热情。在报告中写道：“2019年第3季度，在线渠道的出货量同比增长了55%。



这主要归功于Flipkart的Big Billion和Amazon的Great India等年度促销活动，结果在细分领域Flipkart和Amazon都达到了有史以来最高的季度智能手机出货量。”

Flipkart以57％的市场份额领先市场，其次是亚马逊，占33％。中国品牌Realme和Xiaomi是Flipkart上最畅销的品牌，而Xiaomi，三星和OnePlus推动了亚马逊的增长。

Counterpoint Research表示：“在线渠道的快速增长和成熟，比以往更广阔的物流覆盖，配合更高的客户服务、折扣、返现活动帮助小米和Realme等品牌在线上销售领域取得巨大突破。”

在智能手机品牌中，小米以其Redmi 7A，Note 7 Pro和Note 7S的强劲性能，保持了38％的市场份额。在节日促销活动中，更是将小米Redmi系列的入门级价格降低至70美元左右（4,999卢比），导致亚马逊销售异常火爆。

Realme的在线发货量创下历史新高，同比增长4.5倍以上，因为它积极地关注价格低于200美元的细分市场，并配备了64 MP摄像头等功能。

三星也因其M30型号在亚马逊上的成功而获得了在线市场份额，这是由于其在预算领域的电池寿命长（6,000 mAH）。vivo首次在在线细分市场中排名第四，这是由于它越来越关注在线渠道，最近推出了U10，Z1X和Z1 Pro。

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