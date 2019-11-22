中关村在线消息：北京时间11月22日消息，近日首届“世界5G大会”在北京亦创国际会展中心开幕。在这次大会上，中国移动副总裁李正茂表示，明年中国移动将在全国340个城市全面进行5G商用，并将成为全球规模最大的5G网络。



移动明年340个城市5G商用 全球规模最大

李正茂提到，全球已经有83个国家的201个运营商都在积极行动部署5G，六月份的时候中国已经向四家运营商发放了5G牌照，自此中国已经进入了5G时代。到了2020年，这股风潮将会进入一个新的阶段。

此前召开的第三届中国企业改革发展论坛上，中国移动通信集团副总经理赵大春指出，预计到2025年中国5G用户数将占全球三分之一以上。

赵大春指出，全球将有409 个运营商在117个国家和地区运营5G商用网络，全球5G总用户数将达到16亿。中国5G用户数将占全球三分之一以上。同时专家认为，未来5G将赋能千行百业，成为产业转型升级的加速器，将使得所有的传统行业将拥抱互联网，互联网将走向所有的实体经济。

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