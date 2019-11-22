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    魅族手机魅族 16T（6GB/128GB/全网通）

    魅族16T推出全新日光橙版本 起售价1999元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：魅族科技上个月正式发布了旗下主打大屏娱乐的全新手机系列——魅族16T。日前，魅族官微宣布正式推出魅族16T“日光橙”版本，将于今早10点全渠道开售，起售价1999元。

    魅族16T推出全新日光橙版本 起售价1999元
    魅族16T“日光橙”版正式上架

    据了解，魅族16T“日光橙”版与其他版本配置保持一致，正面采用一块一块6.5英寸的上下对称式OLED显示屏，分辨率为2232×1080；背部设计也继承了16系列的家族式外观，后置三摄位于机身左上角，规格分别为1200万主摄+800万超广角+500万人像镜头。

    魅族16T性能
    魅族16T是魅族首款大屏娱乐旗舰

    核心方面，魅族16T确认将搭载高通骁龙855处理器，配备最高8GB+256GB存储组合，机身内置4500mAh电池，支持18W快充。值得注意的是，该机不但拥有USB Type-C数据接口，还同时配备了独立的3.5mm耳机孔。

    价格方面，魅族16T“日光橙”版6GB+128GB售价为1999元、8GB+128GB售价为2299元、8GB+256GB售价为2499元。

    （本文图片来自网络）

    魅族16T（6GB/128GB/全网通） 骁龙855处理器，4500mAh续航怪兽，双 立体声扬声器，全球频段

    魅族16T（6GB/128GB/全网通） 骁龙855处理器，4500mAh续航怪兽，双 立体声扬声器，全球频段

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 1999元

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