抖音获ISO/IEC 27701隐私信息管理体系国际认证

近日，在布鲁塞尔举行的2019欧洲数据保护年会上，抖音获得了国际权威标准组织英国标准协会（BSI）颁发的全球首批ISO/IEC 27701隐私信息管理体系国际认证。



抖音获颁全球首批ISO/IEC 27701隐私信息管理体系国际认证

近年来，全球各国政府及机构，纷纷颁布相关法律法规、标准规范，对数据安全与隐私保护相关问题进行严格的规范与引导。2019年8月6日，国际标准化组织ISO和国际电工委员会IEC正式对外发布ISO/IEC 27701隐私信息管理体系标准。

ISO/IEC 27701隐私信息管理体系标准的发布，意味着个人信息与隐私保护在全球范围内有了全新的一致性标准。ISO/IEC 27701是ISO/IEC 27001与ISO/IEC 27002在管理上的延伸标准，是通过新增的要求来增强现有信息安全管理体系。作为隐私保护和个人信息管理的ISO国际标准，ISO/IEC 27701不仅带来新增的特定隐私要求，以便有效整合现行ISO/IEC 27001信息安全管理体系，未来更是针对隐私保护之特定领域 (PIMS-Specific)，以 ISO/IEC 27001延伸认证的方式实施，信息安全管理将与隐私信息管理进行密切整合。

作为全球第一家获得该认证的短视频产品，一直以来，抖音都十分重视用户隐私信息保护。不仅在抖音产品的功能设计、研发以及运营管理等每个环节严格执行对用户隐私数据的保护，而且建立了一套涵盖数据收集、存储、使用、传输等全生命周期的隐私信息安全管理体系，为用户个人隐私信息保驾护航。

英国标准协会（BSI）官方评价称：“为了获得基于该标准的认证，抖音接受了全方位的评估，包括严格的现场审核，涵盖了 ISO/IEC 27701的所有要求。能够通过并获得隐私信息安全管理体系的认证，抖音证明了他们正在采取积极主动的数据保护方法，帮助与利益相关方建立信任和透明度。”

在获颁全球首批ISO/IEC 27701隐私信息管理体系国际认证之前，抖音在2018年就通过了ISO 27001、以及公安部信息安全等级保护三级等安全合规认证。

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