2019世界5G大会召开 高通加强合作促进5G产业发展

2019世界5G大会以“5G改变世界 5G创造未来”为主题，集聚了全球信息通信领域最具影响力的科学家、世界5G上下游企业、5G行业用户和知名投资人等，围绕5G领域的前沿技术、产业趋势、创新应用等开展交流与讨论。

与前几代通信技术升级路径相比,5G的发展更为快速。高通中国区董事长孟樸也对此在世界5G大会上表示:5G之所以跟前几代技术发展状况大不相同,其中有两点对全球的产业影响至关重要,一是全球5G部署的速度有很大提升,二是中国元素和中国力量的崛起。



高通中国区董事长孟樸

在5G的全球部署方面,确实较前几代技术发展同期要快了很多。今年被称之为「5G元年」,也是5G在全球正式商业化落地的第一年,截至目前,全球已经有超过30多家运营商宣布发布5G商用、超过40多家终端厂商宣布他们正在开发各种类型的5G产品,仅仅基于高通方案正在设计和开发的5G终端就已超过230款。而在上一代的4G在刚开始部署时,只有3-4家运营商支持、3-4家OEM厂商发布了4G手机。足见5G发展的速度之快。

而中国力量在5G时代的快速崛起,为全球5G发展做出了不可估量的贡献。

目前,中国三大运营商对5G基础设施部署速度处于全球领先水平,目前中国已建成5G基站近8.6万个,预计年底会建成13万个基站,覆盖更多城市和地区。国内的消费者也在充分享受到4G移动互联网给工作和生活带来的便利后,对5G价值产生了期待和认可,由此,在三大运营商宣布提供5G套餐后,在很短时间内5G预约用户数量就超过了千万,并持续不断增长。仅北京一个地区,5G正式商用后10天之内就有了超过4万用户。

也正是如此,5G商业化初期,中国5G手机等5G智能终端的需求非常高,促进了中国手机厂商在5G时代的集中爆发。2019 年,全球已经有90款5G终端上市,其中知名厂商发布的5G产品中,有超过一半都来自国产品牌,小米、OPPO、vivo、一加、中兴等知名厂商借助高通的5G移动平台第一时间发布了各自的5G设备,领先全球。前三季度,国内5G手机总出货量中,有七成以上均为国产品牌。

国产5G手机在数量和质量上已经处于世界领先水平,国产品牌已经在5G时代有了全面反超的趋势。此前高通还和诸多中国终端厂商共同发布了「5G领航计划」,在共同推动 5G 于2019年商用的同时,还将规模化加速5G在2020年的全球商用进程,如两个月前高通宣布的「跨骁龙 8 系、7 系和 6 系移动平台扩展 5G 产品组合」,在5G商用的第二年,就如此大规模地同时推进旗舰机、高端和大众市场的产品发布,这在高通的历史上、甚至在移动通信产业中都是前所未有的。明年开始,国产5G手机又将迎来一次爆发的高潮。

据IHS预测,2020年5G智能手机全球出货量有望超2亿部,5G技术也将很快从率先落地的手机行业扩展到其他应用领域,改变更多技术和应用场景。「中国力量」通过自主创新、开放合作的融合战略,和高通等技术方案上合作,在第一时间把5G技术、终端提供给中国乃至全球的运营商和消费者,将会极大地加速和改变5G的全球格局。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2019世界5G大会召开 高通加强合作促进5G产业发展http://news.zol.com.cn/732/7329769.html