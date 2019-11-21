2019世界5G大会：京东已完成全价值链5G布局

2019世界5G大会以“5G改变世界 5G创造未来”为主题，集聚了全球信息通信领域最具影响力的科学家、世界5G上下游企业、5G行业用户和知名投资人等，围绕5G领域的前沿技术、产业趋势、创新应用等开展交流与讨论。

11月21日，京东零售集团CEO徐雷在北京亦庄举行的世界5G大会主论坛上发表主题演讲时表示，面对蓬勃兴起的5G浪潮，京东已经在多个领域率先发力，完成了从产品到场景、再到行业的5G布局。



京东零售集团CEO徐雷

“京东与手机品牌商和移动运营商联合推出大型线下5G市场推广活动，累计覆盖人数约3.2亿！”

徐雷在主题演讲中从技术变迁的角度回顾了移动通信技术的发展历程。他表示，3G的发展推动了信息网络化，改变了人们获取信息的方式；4G的发展则改变了人们相互交往的方式，社交变化成了4G时代最显性的特征。而5G的发展，从产业方面来看，最直接的作用是加速物联网的发展。今后，汽车、家居、数码、家电、办公园区等各种产品、各个场景也都将接入网络，真正实现网络无处不在的物联网时代。

“站在技术发展的角度来展望未来，可以明确地看到，5G技术的发展，将为零售行业发展带来巨大的机遇。”徐雷对零售行业的未来，做出了这样的判断。

作为以零售为基础的技术与服务企业，京东始终致力于在数字化的基础上，不断推进智能化能力建设。京东表示，过去6年，京东在技术方面投入的增速远超收入增速。未来5年，技术服务收入将会成为京东主营业务收入增长的核心动力，而5G将会具备重要的技术催化作用。

目前，京东已经在5G终端硬件、智能物流、物联网、智能办公等多个领域率先发力，实现了全链条打通，完成了从产品到场景、再到行业的5G布局，而且还将发挥自身零售基础设施的优势，推动5G的发展。

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