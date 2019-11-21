2019世界5G大会华为参展 5G工业模组震撼亮相

2019年11月2日，2019世界5G大会在北京亦庄盛大召开，在5G领域处于领先地位的华为公司参展，展示了刚刚上市不久的全球首款商用5G工业模组。华为推出的5G工业模组价格为999元/片，是全球首款千元以下的5G工业模组，降低了5G进入千行百业的门槛。



2019世界5G大会

华为5G工业模组自上个月10月23日发布以来，吸引了全行业的关注。在发布后的短短不到一个月的时间，合作伙伴已从刚开始的几十家发展到现在的近千家，代表全行业对华为的认可，全行业优先选择华为。此次华为5G工业模组在首届5G大会的亮相，意味着华为在促进5G协同创新与推动产业成熟的坚定决心。

华为5G工业模组专为工业环境打造，具备全球多项领先特性：不仅是首款NSA/SA的5G工业模组，而且还是首款单芯全模的5G工业模组，率先支持中国5G SA网络建设，2G/3G/4G/5G全兼容，直接同步5G网络覆盖节奏。华为5G工业模组也是国内首款核心器件自主可控的5G工业模组，其使用的主芯片、电源管理单元、射频等核心器件完全自主可控。



华为5G工业模组震撼亮相

华为5G工业模组下行速率高达2Gbps，上行速率高达230Mbps，满足行业应用的高带宽要求;工作温度范围广至-40℃~+85℃，采用高可靠性器件以及工业独特设计，完全适应工业环境的多样化;微内核加持TrustZone的双重安全机制，让工业环境使用真正安全可靠;自带高性能的应用处理器，其算力达14400DMPIS，是业界行业水平的5倍，同时采用OpenCPU架构，方便开发丰富的第三方应用;拥有高达18种类型的硬件接口，充分满足工业设备接口需求;自带AI语音，并共享华为手机与智能音箱的语音云生态，可广泛用于语音交互的行业。

华为从2003年就开始为各行各业提供3G、4G模组产品与相关技术服务，包括今年4月发布的5G车载模组，以及10月发布价格为999/片的5G工业模组(该价格不含税，不含技术服务费)。华为模组已经广泛应用在笔记本、视频监控、商业显示、无人机、移动支付，甚至更高要求的汽车、工业路由等领域。

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