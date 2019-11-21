2019世界5G大会新趋势 2022年5G应用全面爆发

2019世界5G大会以“5G改变世界 5G创造未来”为主题，集聚了全球信息通信领域最具影响力的科学家、世界5G上下游企业、5G行业用户和知名投资人等，围绕5G领域的前沿技术、产业趋势、创新应用等开展交流与讨论。2019世界5G大会已于北京亦庄盛大召开。



2019世界5G大会新趋势

北京市经信局相关负责人说，本市正在持续推进重点地区5G网络覆盖，力争实现五环内连续覆盖。

“软件”上，本市多部门先行出台的一批政策，则为产业发展铺平道路。以自动驾驶产业为例，市经信局、市交通委、市公安交管局等部门多年来密集出台了一批政策、标准：全球范围内首次提出了以交通场景复杂度来划分自动驾驶能力级别的思路，也首次提出与自动驾驶车辆能力评估分级对应的开放测试道路等级，还明确了测试道路所在区具体职责。

市经信局这位负责人披露，本市在核心技术上主要围绕5G关键核心技术进行突破；在产业链安全可控上支持自主化生产线平台；在自主可控技术上支持轨道交通、车联网等方面应用，中关村环保园13个EUHT基站已部署，正在与北汽、星云互联等公司合作进行智能网联汽车系统联调；在产业系统建设开放共赢的产业生态。在政策层面，本市也将形成完善的5G产业政策体系。

按照计划，到2022年，5G在智慧交通、智慧医疗、工业互联网、智慧城市、超高清视频等领域广泛应用，培育若干项重点场景应用，形成一批可复制可推广的典型案例，健康养老、超高清视频、车联网等领域实现规模化商业应用，创新5G融合应用产品和整体解决方案。“预计3年左右，北京在关键核心器件、测试仪表、网络设备、终端、计算平台等5G相关的制造业方面收入可超千亿元，相关的软件和信息服务业收入会更多。”这位负责人说。

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