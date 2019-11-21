晚报：王思聪再被限制消费 明年节假日安排公布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星瀑布屏专利曝光 Galaxy Note 11有望搭载





三星早在2017年提出了一份智能手机外观设计专利的申请，该专利已于2019 年 11月19日正式获得批准。三星这项专利设计的屏幕曲面弧度非常小，整体视觉效果十分硬朗，而正面则依然采用了Galaxy S/Note 系列一贯的设计风格。外媒预计三星有望在明年下半年推出的Galaxy Note 11机型上应用这项设计。

Z点评：三星对于屏幕的要求，一直没有变过。

2020年节假日安排公布：元旦1天假 五一5天假

据新华网官微消息，国务院客户端今日正式公布了2020年节假日放假安排，全年共23天假期。





具体安排通知如下：

一、元旦：2020年1月1日放假，共1天。

二、春节：1月24日至30日放假调休，共7天。1月19日(星期日)、2月1日(星期六)上班。

三、清明节：4月4日至6日放假调休，共3天。

四、劳动节：5月1日至5日放假调休，共5天。4月26日(星期日)、5月9日(星期六)上班。

五、端午节：6月25日至27日放假调休，共3天。6月28日(星期日)上班。

六、国庆节、中秋节：10月1日至8日放假调休，共8天。9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班。

Z点评：五一放五天，是这次的新安排。

交通部谈网约车加价问题 春运不实行特殊政策





今天交通运输部对外发布了《国家发展改革委关于深化道路运输价格改革的意见》。意见中谈到了有关网约车加价的问题。交通运输部表示，网约车定价加价应该进行公示，而春运期间不得实行特殊加价政策。

Z点评：今年春运的回家路，多了一些制度保障。

小米折叠屏专利曝光：双铰链+双折叠设计





据外媒GSMArena报道，近日一批手机厂商的专利正式注册了，其中就包括一个小米手机的折叠屏专利。这次的新专利可以折叠两次，并且还会搭载四颗摄像头。根据专利显示，当这款折叠屏手机折叠起来之后，与今年发布的小米MIX Alpha非常相似。专利图中也不难看出，这款可折叠手机将会采用铰链的形式折叠。

Z点评：手机厂商近年来倾向于屏幕变得更大，但占地更小。

贾跃亭部分债权人要求法院驳回其破产申请





自从上个月贾跃亭宣布向美国法院提出个人破产重组申请之后，就有许多债权人表示不同意其进行破产重组方案。其中，上海懒财资产管理公司提交申请，要求驳回贾跃亭依照美国破产法第十一章申请的破产重组。

Z点评：贾跃亭的还钱肥皂剧，应该还要继续了。

刚刚解除再遭重创 王思聪本周被限制消费





11月19日的时候，王思聪再一次被北京市第二中级人民法院发布限制消费令，尽管昨天他刚刚解除了之前的消费限制。

据了解，北京市第二中级人民法院于2019年11月04日立案执行申请人嘉兴璟字悌为股权投资基金合伙企业（有限合伙）申请执行王思聪国内非涉外仲裁裁决一案，因王思聪未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，因此北京市第二中级人民法院对其采取限制消费措施。

Z点评：相比贾跃亭，王思聪现在也好过不到哪里去。

罗永浩正式宣布：12月3日举行“老人与海”黑科技发布会





今日上午，罗永浩正式宣布，将于12月3日19:30在北京工业大学奥林匹克体育馆举行“老人与海”黑科技发布会。根据此前报道，这场发布会是一场关于新型科技尖端技术的发布会，该技术将陆续且广泛应用于工业制造业、母婴、科技、运动、医疗等各类生活必需消费品中。

Z点评：罗老师这次又要进入什么领域，目前还是摸不着头脑。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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