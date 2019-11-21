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    三星手机三星 GALAXY Note 10（8GB/256GB/全网通）

    三星Note 10推出红色/粉色版 起售价6686元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，三星在美国官方正式上架了全新的三星Galaxy Note 10配色，其中包括红色和粉色两个版本，起售价为949.99美元（约为6686元人民币）。

    三星Note 10推出红色/粉色版 起售价6686元
    三星Galaxy Note 10粉色版

    据了解，三星Galaxy Note 10这两款新配色的配置与其他版本保持一致，正面采用一块6.3英寸居中打孔的Dynamic AMOLED屏幕，机身背部左上角配备了一块三摄模组，规格分别为1200万主摄+1200万副摄+1600万超广角。

    三星Note 10推出红色/粉色版 起售价6686元
    三星Galaxy Note 10红色版

    核心方面，三星Galaxy Note 10搭载了高通骁龙855处理器，配备8GB+256GB存储组合，且标配了UFS 3.0闪存规格，机身内置3600mAh电池，并支持25W快充。

    可惜的是，此次只有Galaxy Note 10机型推出了红色和粉色的配色，Galaxy Note 10+及Galaxy Note 10+ 5G两款机型并未推出新的配色版本，而且目前还不确定这两款配色是否会在国内市场推出。

    （本文图片来自网络）

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