王思聪被取消限制消费令 事件始末缘由回顾

11月21日最新消息，王思聪被取消限制消费令。据中国执行信息公开网查询的信息发现，王思聪已不在限制消费人员名单之列，随即王思聪被取消限制登上热搜。王思聪被取消限制消费令事件的始末缘由，皆与王思聪投资的熊猫直播一场纠纷有关。



王思聪被取消限制消费令

上海市嘉定区人民法院在2019年8月12日立案执行申请人曹悦申请执行熊猫互娱其他合同纠纷一案，因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对公司采取限制消费措施，限制公司（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）王思聪不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为。

随后，普思投资在一份声明中表示：“近期网络关于普思投资董事长王思聪先生被列为被执行人、限制高消费报道，是因为熊猫TV直播平台倒闭而引发的投资纠纷。目前普思投资代表王思聪先生正在全力应对，已有解决方案，我们完全有能力尽快自己解决问题。”

据悉，王思聪被限高消费申请执行人曹悦，即为知名英雄联盟游戏主播“皮小秀”，在一份熊猫互娱旗下“熊猫TV”的游戏主播基本资料中显示，“皮小秀，LOL国服第一中单瞎子，国服第一小丑”；“真实姓名：曹悦”；“昵称：皮老汉”。



曹悦微博

11月9日中午11时54分，曹悦在个人微博@LOL皮小秀上，转发了王思聪被限制高消费的相关消息，并称“跟着校长干了很多年，如今遇到了点事情，还是相信校长会妥善处理的”。此前，曹悦还曾在微博上晒出与王思聪的合影。

据透露，王思聪被限高消费时间皆因曹悦与熊猫直播之间的诉讼有关。该主播此前归属斗鱼旗下，后被王思聪挖到熊猫直播，并因此被斗鱼起诉判处360万元赔偿，并由自己垫付。曹悦认为这笔费用需要由熊猫直播支付，曾要求熊猫互娱支付其370万元和相关利息。

曹悦与熊猫互娱公司交涉付款未果，才不得不提起诉讼。到最后，实在没有办法，向法院申请了限制消费令。据悉，当初熊猫直播的做法也曾经让曹悦落入被限制消费的境地，如今曹悦也用这招回敬了王思聪。

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