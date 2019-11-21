新消费·新模式·新生态 2019ZOL营销峰会暨科技生态战略合作启动仪式在京举行

主题为“新消费·新模式·新生态”的2019ZOL营销峰会（北京站）于北京时间11月21日下午在北京召开。慧聪集团CEO张永红，慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东，ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏，ZOL智慧营销事业群副总经理高华，百度APP业务部智能小程序生态与运营负责人柳菲，雷神科技创始人&CEO路凯林、1MORE万魔耳机CEO林柏青、华硕电脑市场总监蔡一欢、海尔智能互联平台策划总监黄青竹、LIFAair市场总监舒绪琼、漫步者市场总监石峰、零微品牌营销总监朱恒男以及300余名科技品牌合作伙伴一同出席了本次大会。







本次大会上，ZOL还携手百度打造科技产业新生态，“新消费 新模式 新生态”科技生态战略合作正式启动，首批入驻品牌也一同亮相。

慧聪集团张永红：ZOL是慧聪发展的一级火箭

会议由慧聪集团CEO张永红致开场辞，张永红表示：“2018年慧聪集团进行了大的策略的调整，确定了产业集团整体的战略。ZOL在科技新零售方面一个主赛道，整个慧聪集团科技产品和科技领域的产业互联网以ZOL展开。”



慧聪集团CEO张永红致辞

“慧聪在2018年做了很多事，把家电汇等企业并入到ZOL，让ZOL集团在除原有媒体服务和信息服务之外，还将交易服务提升到非常重要的地位。今天对于品牌商最需要的是真正能够让他的产品成交。”



张永红表示，慧聪集团将持续加大对ZOL的支持。据了解，慧聪集团对ZOL的支持涉及多个维度，包括：资源多维整合、运营资金支持、行业人才输送以及惠州第二总部的支持。

ZOL刘小东：新消费·新模式·新生态

慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东在会上做了主题为《新消费 新模式 新生态》的演讲。刘小东表示：“2019年是ZOL深耕科技行业的第20年，见证了产业的起伏沉沦和兴衰更替的ZOL发生了巨大的变化。”



慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东主题演讲

刘小东口中的变化，正是ZOL迎来的三大升级，即商业模式升级、人才和产品结构升级、服务能力全面升级。



商业模式升级是ZOL从媒体型公司向产业互联网公司快速迭代。一方面，ZOL通过扩展媒体宣发能力，帮助客户覆盖各大互联网生态；一方面，ZOL叠加TP定制服务、SaaS及代运营服务，帮助客户降低互联网经营成本。

人才和产品结构升级就是构建多维产品+多元人才型组织。首先是ZOL的团队结构进行了全面升级，积极引进专业人才，成立智慧营销、智慧零售和智慧平台三大事业群，以“更聚焦、更高效、更协作”的状态开展业务。

产品结构方面快速迭代TP服务及SaaS产品，为客户提供多平台toC营销卖货能力、多手段营销、会员系统、进销存及库存管理、业务财务一体化管理等服务。

服务能力全面升级则是通过提升ZOL的媒体宣发能力、渠道服务能力、B端供应链能力和互联网销售能力，帮助客户实现品销合一的的营销服务。

据刘小东介绍：“从今年年初到今年10月底，SaaS线下平台实时交易情况，无论是每天订单还是消费的会员，到店交易的情况，不同的产品的实时的情况，同比去年也有非常高的成长。”

截至2019年11月20日，ZOL已服务品牌客户1135家，影响5000万互联网科技用户；供应链营收30亿，同比增长327%，帮助客户把渠道铺设到了15个省；SaaS产品服务12000家客户，同比增长243%；通过TP服务帮助275家客户进入了百度小程序生态。

最后，刘小东表示：“在新的一年里，ZOL愿意跟在座的各位合作伙伴一起成长，面对新的5G的整个物联网生态，我们希望跟这个行业的脉动更加紧密，助力客户的价值得到更好的成长！”

ZOL蔡小鹏：连接新生态 触达4亿科技用户

慧聪集团副总裁、ZOL总经理蔡小鹏在会上做了主题为《连接新生态 触达4亿科技用户》的分享，对2019年ZOL的成绩进行了回顾和总结，并对2020年ZOL即将做出的战略升级进行了阐述。



慧聪集团副总裁、ZOL总经理蔡小鹏演讲

据蔡小鹏介绍，2019年ZOL站内及客户端深度服务了7000万专业科技用户，共编辑产出8.7万篇原创专业内容，带来4.7亿阅读量，向电商及渠道输出3300万销售线索，间接推动了520亿元的GMV成交。

在站外合作平台上，ZOL的今日头条总阅读量达到1.69亿，同比增长23.2%；百家号阅读量达到1.33亿，同比增长915%；抖音播放量达到617万，同比增长3887%。

2019年，ZOL与诸多一线品牌共同取得了进步。蔡小鹏指出，这些品牌之所以取得成功，主要是因为三点原因：第一是抓住智能大趋势，产品线快速迭代，切入5G&智能产品市场；第二是聚焦爆款新品打造，从产品研发到营销传播，打造爆款迅速扩张；第三是用户分层营销，针对互联网每一层级科技用户定制营销。

面对即将到来的2020年，蔡小鹏向现场来宾们阐释了ZOL2020媒体三大能力升级，即提升对专业内容的理解力、提升百度生态的代运营能力、提升大流量平台的用户影响力，深度连接各大生态平台，为不同层级科技用户提供服务。

一、对专业内容的理解力，帮助合作伙伴获得5000万专业用户认可。ZOL拥有20年的专业建设能力，百人编辑团队深度理解互联网对专业的需求变化同时可以快速形成战斗力。ZOL通过多次的宣传路径总结出“21天立体全面解读产品“法则，立体深度打造新品爆款传播。

二、代运营能力叠加，帮助合作伙伴在百度生态2亿科技用户中建立自主决策经营阵地。通过搜索+信息流双流量引擎联通百度2亿生态用户，ZOL帮助品牌在百度建立品牌自主决策经营主阵地，同时提供深度运营覆盖百度用户全路径以及一站式托管高标准代运营的服务。

三、了解平台及用户内容喜好，帮助合作伙伴在大流量平台中高效传播。ZOL深度理解大流量平台喜好，持续产出爆款内容，在头条、百家号、京东、淘宝、抖音等平台拥有强大的引流能力。此外，ZOL还具有数十家MCN机构超过200席科技、泛科技自媒体合作进一步扩大传播辐射半径，覆盖今日头条、百度百家、腾讯新闻、凤凰新闻、网易新闻等主流资讯平台。

蔡小鹏表示：“ZOL都通过对这些平台的连接，对这些平台的理解，努力的触达科技用户，帮助我们的合作伙伴在他们之间建立联系，帮助我们的客户伙伴接触到影响到这些用户。”

“ZOL二十年的时间一直努力的改变，一直努力的顺应整个互联网的变化和趋势，希望能在这些变化中提供给所有的合作伙伴更多的服务，更好的服务，希望和大家一起在未来五年十年更长的时间，服务整个科技产业，服务整个科技用户。”蔡小鹏说。

ZOL高华：六大营销解决方案 实现品效合一新通路

ZOL智慧营销事业群副总经理高华在会上做了主题为《六大营销解决方案 实现品效合一新通路》的分享，通过一个个具体案例，阐释了ZOL的营销理念——“成功的营销”是利用有限的资源在产品的每一个环节打出声量，实现品销合一。



ZOL智慧营销事业群副总经理高华做案例分享

高华表示：“我认真地通过半年的时间研究了网红的套路，第一是超强的演讲能力，不买就错过了什么；第二选品能力非常强，他们选的都是快销，日化，服饰类的产品，通常客单价都是300元；第三，优惠力度，最低的折扣是五折。这种营销的方式在短时间内可以帮助品牌做到销量的提振。但是长期来看，也对整体的品牌有损伤，过度地做低价促销，品牌的溢价是很难提升上来的。”



据介绍，2019年ZOL服务了超过1100个品牌客户，为100+场高热度新品发布会整合传播，战略合作及报道14场热门展会、定制线下活动264场、每天与超过5000个用户互动交流。

这些案例是ZOL在解决具体问题时提出的具体解决方案，包括如何整合全网资源借力热点打爆新品、老品牌新产品如何快速获得市场认可，又或者如何最大化深挖旗舰级产品的高溢价、如何复制20年积累的能力，以及如何借力生态优势与上下游构建共赢之道、如何运营百度生态打造品牌获客全场景。

在与百度、OPPO、NVIDIA、海尔、欧拉等伙伴的合作过程中，ZOL获得了这些新的经验，同时也为大家提供更有效的营销服务。

高华表示：“ZOL将作为科技领域全域解决方案供应商，通过四大核心服务助力合作伙伴品销合一。以专业内容联动外部平台，打造双ZOL影响力，全产品周期布局全网资源打造最全爆品解决方案，全面运营百度生态，深度触达5000万发烧用户，辐射4亿泛科技用户。”

“新消费 新模式 新生态”科技生态战略合作正式启动

在本次会议上，“新消费 新模式 新生态”科技生态战略合作正式启动，雷神、1MORE、华硕电脑、海尔智能互联平台、LIFAair、漫步者、零微成为首批入驻品牌。



“新消费 新模式 新生态”科技生态战略合作正式启动

慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东，百度APP业务部智能小程序生态与运营负责人柳菲，雷神科技创始人&CEO路凯林、1MORE CEO林柏青、华硕电脑市场总监蔡一欢、海尔智能互联平台策划总监黄青竹、LIFAair市场总监舒绪琼、漫步者市场总监石峰以及零微品牌营销总监朱恒男上台共同启动了战略仪式。

刘小东表示：“百度接下来两大重量级的产品是百家号和小程序，非常感谢百度第一批代运营商科技行业里我们是最大的代运营商，希望在座的各位抓住百度整个战略转型的红利的窗口，积极拥抱百度。在未来的一年里，百度对ZOL，对我们的合作伙伴，将有非常大的惊喜，希望在未来的时间里更多交流，让我们在除阿里、淘宝、京东以外，有更好的自己的基于用户的交易。”

柳菲表示：“百度这么多年来一直致力于人和信息的连接，借助小程序的连接，把人和服务商品的连接打通，希望在ZOL创造这的个平台下，一起为品牌商创造更连贯的沟通和服务。”

LIFAair、海尔、华硕电脑、雷神、1MORE等厂商代表也表达了对此次战略合作的期待，希望通过ZOL和百度小程序的强强联合，为品牌进行更强的传播，更好地触达消费者。

1MORE林柏青：国产音频品牌的崛起

1MORE万魔耳机CEO林柏青在会上做了主题为《国产音频品牌的崛起》的演讲，分享了1MORE不断超越自我的品牌成长之路。



1MORE万魔耳机CEO林柏青演讲

林柏青表示，在2017年的ZDC榜单中，前十名的行列仅有一个中国耳机品牌，到2018年1MORE已经跻身前十名的第9位，而在2019年半年度数据中，1MORE成功成为耳机关注度第一的品牌。



林柏青表示，一直以来1MORE都把自己的品牌目标定位为“打造最时尚的发烧耳机”，在坚持时尚、舒适优秀使用体验的同时，建立自己的调音团队，来自格莱美获奖录音师和金耳朵团队的员工保证了产品可以拥有顶级的声音表现。

对于1MORE的未来规划，林柏青表示希望最终可以将1MORE打造成一个全球知名的耳机品牌，让全球消费者都爱上1MORE的产品。

在演讲最后，林柏青表示希望在2020年可以继续加深和ZOL之间的合作，不论是线上还是线下，愿与ZOL携手一起超越自我，打造更加美好的品牌未来。

至此，2019ZOL营销峰会（北京站）圆满结束。积极变革，迭代新能力，ZOL正从科技媒体公司向科技产业互联网公司迈进，并对2020年充满信心，希望有更多的合作伙伴加入一同前行。

未来的 ZOL 将致力于连接消费者、科技厂商与科技零售商。通过在全网为消费者提供更权威的产品推荐，为零售商提供更优质的供应链以及更深度的互联网技术与大数据分析服务，帮助科技厂商、零售商快速提升精准用户获取能力，赋能科技全产业，实现从科技媒体公司到科技产业互联网公司 的全面战略转型，推动科技产业继续前行。

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