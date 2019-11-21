中关村在线消息：近日据悉，微软计划将Gmail，Google云端硬盘和Google日历集成到其Outlook.com网络邮件客户端中。







微软将GmailGoogle云硬盘日历添加到Outlook中

微软最近已经开始在某些帐户上测试此集成，Twitter用户Florian B今天就可以访问它。快速设置后，用户只需将Google帐户链接到Outlook.com帐户，Gmail，云端硬盘文档和Google日历都将自动显示在web版的Outlook.com中。



它看起来与iOS和Android版Outlook的工作原理非常相似，具有独立的收件箱和日历中的并排集成。Florian B透露这似乎是一项早期测试，因为用户不能添加多个Google帐户，并在Outlook和Gmail之间进行切换帐户会刷新整个页面。

Google云端硬盘集成，支持Google服务中的文档和文件，因此用户可以将它们快速附加到Outlook或Gmail电子邮件中。目前尚不清楚有多少Outlook.com用户可以访问此功能，或者微软何时正式推出这项功能。

尽管大多数人只是访问Gmail来接收邮件，但这种新的Outlook集成对于那些使用个人Outlook.com帐户和G Suite电子邮件帐户进行工作的人来说，可能非常有用。

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