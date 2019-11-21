上汽荣威新能源全新品牌战略发布 “三新”布局领跑未来

2019年已接近尾声，2020年的全新征程即将启幕。后补贴时代，失去政策援手的新能源汽车将如何应对车市寒流？11月20日，“芯动2020+”上汽荣威绿芯战略沟通会顺利举行。沟通会上，上汽荣威着眼于2020年及近未来市场发展趋势、用户需求，提出新技术、新设计、新模式全维度突破的发展路线，以前瞻性和现实意义并存的新思路，为行业技术突破、设计革新、服务升级提供了方向，一展新能源科技领导者的风采。





品牌向上、主动突围，迎接新能源车市新机遇

如今，受国五国六切换、补贴退坡、合资入局等因素影响，国内新能源车市进入了短期承压阶段，但挑战中蕴藏机遇。得益于近年来的大力推行和普及，国内用户对新能源车的接受度越来越高，加上合资车企入市带来的竞争压力，中国车企为真正满足用户需求，势必走上产品升级、品牌向上之路。

作为中国最早发力新能源的车企之一，上汽荣威始终坚持走“技术派”路线，是国内唯一在“纯电动、插电强混、燃料电池”三大技术领域均拥有全球领先技术和自主知识产权的企业。2015年，上汽荣威前瞻推出“NetGreen绿芯”技术品牌，具备了完善的新能源体系与完整的技术储备，旗下自主研发成果更是荣获2017年度国家科学技术进步奖二等奖，得到了国家级的认可，这也初步奠定了上汽荣威新能源科技领导者的地位。





同时，上汽荣威迅速将技术优势转化为产品优势，相继推出了荣威ERX5、荣威Ei5、荣威ei6、荣威MARVEL X等一系列新能源汽车。凭借全方位高品质，上汽荣威新能源车型销量在车市寒冬中逆势上扬，今年前三季度，荣威Ei5私人端市场销量近万辆，登顶该细分市场纯电家轿销量榜首；荣威ei6成为20万以内唯一销量破万的插电混动车型。更难得的是，荣威新能源主销车型均价在15万以上，已在市场中站稳了中高端的定位，赢得了用户的信赖与认可。

面对2020+的新局势，荣威站在行业前端，放长眼光、不计小惠，主动拥抱机遇、承担“破冰”重任，不断为行业探索新能源汽车发展的更多可能性。绿芯战略沟通会中，荣威结合自身经验与前瞻洞察，提出“新技术、新设计、新模式”，在产品实力、设计形象和服务创新方面齐头并进，将助力行业平稳度过短期承压期，进入潜力无限的未来阶段，与全球车企巨头同台竞技。

领航2020+，新技术、新设计、新模式全维进击

从新能源汽车进入中国市场，到如今后补贴时代来临，用户对新能源车型的要求，也从价格为王、续航导向，发展到技术、设计、服务并重的品质时代。荣威此次提出的“新技术、新设计、新模式”，正符合市场需求的升级方向。

技术是竞争力的本质，也是车企谋求向上的第一要务。上汽荣威不仅注重自主研发，更通过与顶尖企业合作，实现对“三电”技术的全面掌控。在电芯、功率半导体、电机三项关键子零件的研发制造上，上汽荣威与宁德时代、英飞凌等国内外顶尖企业强强联手，构建了技术领先、供应安全、有价格竞争力完善的供应链。上汽荣威即将推出平台化电驱动解决方案、电量兼容平台化电池方案等领先技术，并全自主掌握了电控开发与验证，保障了旗下新能源产品更安全、更高效、更智能。值得一提的是，即将于广州车展上市的荣威RX5 eMAX，将落地此次公布的不少新技术。新车将搭载10速EDU智能电驱变速箱、iEM智能能量管理系统等8大世界领先技术，展现中国插电混动技术的最高水平。





面对新征程的新潮流，上汽荣威继“律动设计”理念之后，又突破传统汽车设计的职能边界，组建设计战略研究实验室、计算设计实验室及可视化设计实验室三大前瞻设计实验室，探索设计学理新价值。此次，荣威推出面向智能电驱未来的全新智能电动设计理念——集智设计，以“集成、本质、生命力”为三大设计观，用中国品牌的独有视角去解读未来汽车设计的方向，迎接下一个汽车设计时代的挑战。集智设计理念的首次量产演绎，将落地于荣威首款纯电轿车“高智能纯电家轿”荣威Ei6，它将采用集智构成派前脸符号、矢量矩阵前大灯等先锋设计，并实现600km纯电续航，为纯电出行树立新标杆。

除了追求技术突破和落地，荣威也是出行服务创新的领航者。沟通会上，荣威提出了NetGreen新模式，用户端将推出码上看车、深度试驾、新消费订阅模式等全新服务，增强用户服务体验和价值感知；而在销售端，新金融服务、新共享运营、新互动社交、新智能客厅将构建上汽荣威新能源“四次方”，提升经销商服务能力与质量。NetGreen新模式的双端革新，将形成覆盖“看试买用养卖”的全出行周期闭环，为行业服务向上提供新思路、打造新范本。

2020+的新能源车市，亟需有准备、有积淀、敢为先的领头人，引领中国新能源汽车产业走出自己的优势。荣威在此次沟通会上提出的新技术、新设计、新模式，不仅是对新形势下自身成长路线的规划，也是站在引领者的角度对行业发展方向的建议。技术为核心、设计为先导、服务为后盾，中国新能源汽车未来可期。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：上汽荣威新能源全新品牌战略发布 “三新”布局领跑未来http://news.zol.com.cn/732/7329256.html