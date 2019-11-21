中关村在线消息：近日据外媒Macrumors消息，苹果公司周三宣布，其已经全面改革了“人人能编程”Everyone Can Code 课程，以将其推广给世界各地更多的中小学生。



苹果更新“人人能编程”课程 12月提供编程课程

新课程包括更多的教师资源，新的学生指南以及更新的Swift Coding Club材料。更新后的资料建立在现有的互动难题和活动的基础上，使编码更易于接近，并与学生的日常生活联系在一起。

据悉，苹果公司将“人人能编程拼图”添加到Swift Playgrounds的新学生指南中，并且每章都将使学生以核心编程概念为基础并尝试新技术。

教师指南将为教师提供将编程带入课堂所需的工具。 新课程包括“人人能创造”项目指南，苹果公司称该指南将帮助学生“通过绘画、音乐、视频和照片表达他们所学的知识”。

据苹果公司表示，全球5000多家学校中的数百万学生在使用“人人能编程”课程。

从12月1日到12月15日，苹果还将在各地Apple Store中提供免费的 Today at Apple编程课程 。这些课程的目的是教参加者编写第一行代码，以庆祝计算机科学教育周。

这些课程将为所有技能水平的学生提供机会，例如那些有更多经验的人将能够使用Swift Playgrounds学习编程概念或编写增强现实体验。

苹果零售商店还将提供针对所有年龄段编程人员的特别会议，包括学龄前儿童。他们将能够通过编程实验室的“Helpsters”Apple TV +节目之一 学习编程前的活动。

苹果今年将通过“编程一小时促进者指南”为“编程一小时(Hour of Code)”活动提供支持。该指南将帮助教育工作者和家长使用Swift Playgrounds和来自App Store的教育应用程序主持会议。

（文中图片来自互联网）

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