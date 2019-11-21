ZOL高华：6大营销解决方案 实现品销合一新通路

2019年，我们服务了超过1100个品牌客户，为100+场高热度新品发布会整合传播，战略合作及报道14场热门展会、定制线下活动264场、每天与超过5000个用户互动交流。我们总结了一些经验——成功的营销，是利用有限的资源在产品的每一个环节打出声音，实现品销合一。——ZOL智慧营销事业群副总经理高华

北京时间11月21日，新消费 新模式 新生态——2019 ZOL营销峰会（北京站）在北辰洲际酒店隆重召开，数百家科技知名品牌300名嘉宾汇聚一堂，共襄科技盛举。会上ZOL发布了2020全新战略，同时ZOL智慧营销事业群副总经理高华也向我们分享了产业互联网新机遇新能力下，赋能行业的新价值及全新高效营销解决方案。





成功的营销 品销合一新通路

2019年，ZOL一直在从内容、营销、用户、平台等多维度，来探索全新的营销模式，同时也在帮助客户成长的过程中积累了丰富的实战经验。

2019年，ZOL在服务了超过1100个品牌客户，为100+场高热度新品发布会整合传播，战略合作及报道14场热门展会、定制线下活动264场、每天与超过5000个用户互动交流后，我们总结了一些经验：“成功的营销”，是利用有限的资源在产品的每一个环节打出声音，实现品销合一。

一、如何整合全网资源借力热点 打爆新品 为渠道赋能

一直以来，专业内容都是ZOL“帮用户买好产品，帮客户卖好产品”的根基。在OPPO Reno2的案例中，我们就通过分析产品卖点及用户特点，如视频的超级防抖、阳光护眼的全景屏、4800万全能四摄，根据每个平台不同用户的不同阅读喜好，再通过ZOL专业内容定制，分发到百家号、淘宝、京东、抖音等不同的平台上，从而实现21天打造“爆款”的营销方案，成功推广为渠道蓄客。





依据产品卖点及用户特点，ZOL通过专业评测、深度对比、卖点解析、爆品推荐、种草导购、开箱攻略及权威横评等专业定制内容，及今日头条、百家号、淘宝直播、抖音及哔哩哔哩等定制首发平台，在10天预热期进行全平台扩散，吸引用户关注，增加用户期待值，带来14篇文章影响180万+用户的效果。

从预热到销售，我们通过全网预热帮品牌商吸引关注、增加用户期待值。在微信、头条、搜狗、UC浏览器4大主流平台直播及百度发布会小程序的助力下，实现整体关注度突破133万、互动4万+；百度发布会小程序引导进店转化15.3%，预售下单转化52.8%；通过ZOL主账号及矩阵号联合传播，有效拓展了用户宽度，强化了卖点深度。

同时，经销商渠道小程序可让有意向用户实现一键预约，跟进售卖的情况。多角度输出 持续热度，线上流量赋能线下渠道，T1—T5垂直渗透，基于LBS定位、10城市KOL体验覆盖，47家店铺线上购买线下到店，实现了61篇UGC内容影响人数300万+，为产品带来持续热度。

二、老品牌 新产品 如何快速获得市场认可

在家电、手机都进军新智能领域的时代，传统老品牌的新产品该怎么快速获得市场的认可呢？ZOL的做法是释放品牌势能、深化技术亮点，打造全民需求阵地。如“海尔卫玺”智能马桶这类“老品牌新产品”，ZOL也积极与品牌沟通，根据产品的优势，来制定海尔卫玺推广的“三步渗透”策略，让产品快速获得市场认可。

作为即热式加热的智能马桶，海尔卫玺产品相比市面上大部分的“储热式”智能马桶会更健康，因此我们在对这款产品卖点进行挖掘、概念普及、品牌强背书后，再对产品应用、卖点关联、专业内容种草，以及热点节日、话题炒作，有效促进转化，从而让大家想到即热式马桶的时候会第一个想到海尔卫玺这个品牌。

在我们做的用户试用中，有1300人报名，有6万多人对这个产品感兴趣。且刚刚微薄上线的海尔卫玺智能马桶体验视频，仅一天播放量就达2.1万，截止到11月20日，曝光量达4000万+，阅读量60万+，且实现了品牌热度第一、电商导流5000+的效果。

另外，通过产品卖点与海尔卫玺的强关联，ZOL还为客户提供了针对产品的好物推荐、种草文章及用户试用、趣味视频、横评等多维度专业内容，也覆盖了全网传播8大资讯平台，为客户带来了用户关注度、电商销量及更高的品牌影响力，更提升了品类品牌关注度的同时，引领了产业发展趋势。

三、如何最大化深挖 旗舰级产品的高溢价

在深挖森海塞尔sennheiser产品的高溢价方面，ZOL通过借势大奥二代、专业级品牌来打造“全民关注之路”的策略，引发更多的90后、00后等普通用户关注。大奥二代，一个售卖42万的耳机，自带高关注，而ZOL也利用自身高流量平台，用旗舰级产品快速打出品牌声量，达到吸引用户，转化购买普通级的产品。





此外，ZOL还通过“发烧门诊室 × 森海塞尔”的抖音短视频（抖音人气总榜TOP16），为产品分别带来了880万+ 的播放量、21万+的点赞及3万+的评论&转发量，成功带动该品牌产品在京东平台成交金额354187元。

我们通过2只抖音短视频，为该产品向京东引流480000人，超高跳转展示、超高的产品排名、销量转化及电商引流，从抖音跳转至商品详细入口展示页共计8165015次，为以抖音、淘宝直播等ZOL第二矩阵带来更大影响力、更多覆盖及更多获客，以旗舰带动低价位段产品、创造了超高的销量转化和流量销量新波峰。

四、从科技到泛科技 如何复制20年积累的能力

近几年泛科技的领域，很多厂商希望跨界。秉承“帮用户买好产品，帮客户卖好产品”的核心理念，ZOL也凭借这20年的积累，复制全域营销能力，针对90后为主的泛二次元人群，成功为长城欧拉汽车打造了一场“欧拉R1跨次元营销”盛宴，助力品牌塑造了年轻标签。

作为小型新能源电动汽车，欧拉R1如何实现跨界？我们通过“年龄、城市级别、品牌诉求”，击穿精准人群，定位于二三线城市的90后群体，及线上辐射人数超3.5亿的全球泛娱乐最具影响力盛会ChinaJoy，再加上ZOL专业内容报道团队、丰富的执行经验及最全媒体矩阵传播的优势，用对的方式与对的人群交流，成功打造出“欧拉R1跨次元营销”。

同时，为了能让普通人群与二次元人群沟通，在推广前期，ZOL还为欧拉R1定制了汽车行业首个二次元IP全维设计——Q版“欧拉酱”系列表情包等周边，让欧拉R1汽车通过跨次元营销成功“出圈”。

此次营销盛宴，还引来了大IP冯正的加盟助阵，实现区域经销商联动留资、全平台覆盖传播，实现线上累计曝光8172万、文章浏览量185万、ZOL站内视频播放量107万、抖音话题视频量160支、抖音视频累计播放量438.8万，欧拉展台接待人次3万、现场意向订车4辆，引爆全场。

五、如何借力生态优势 与上下游构建共赢之道

在预算不高的经济寒冬里，ZOL也在思考如何在行业里做出声量，造势。今年的2019ChinaJoy上，ZOL就通过打通“展会资源生态、产业伙伴生态、传播资源生态”的生态链接上下游，联手合作伙伴NVIDIA英伟达，彼此成就激发全新价值，打造了一场极致的娱乐盛宴。





在此次展会上，高通、三星SSD、华为、Acer、联想等33家合作伙伴共襄盛举，ZOL通过优势资源聚合，成功实现线上线下联动，480平米黄金展位、6大明星战队现场助阵、5款重磅新品发布、43场品牌专属时间、11家品牌顶级游戏装备体验、3大网红主播全程圈粉、16个科技领袖品牌分享行业趋势、媒体传播覆盖30+平台，影响力破1亿。

明年，ZOL将会联合百度，打造购物节生态。在这里，我们也诚挚邀请大家积极参与。

六、百度生态全运营 打造品牌获客全场景

作为这两年关注度攀升最快的品牌，1More万魔耳机需要不断获取更多客户，达到顶尖的品牌。而ZOL也在百度生态运营方面，帮助了1More万魔耳机成功打造第三阵地，实现了百度2亿用户的全生态覆盖。

通过ZOL主站小程序+1MORE百家号+1MORE贴吧多阵地运营，来助力用户转化，还通过百度小程序官方旗舰店运营，实现百度平台一键购买，帮助1MORE 在百度生态2亿科技用户中，建立自主决策经营的1MORE营销新阵地。

在贴吧、百家号的资源方面，ZOL也利用主站小程序的内容，帮1More万魔锁定品牌，利用我们全运营的能力帮助1More万魔转化购买。当用户有购买决策后，到京东或淘宝进行搜索，从而带动购买。

除了ZOL的专业内容输出之外，我们还为1MORE搭建了用户社区——1MORE贴吧粉丝阵地运营，通过定期互动沟通及13人的专业团队保驾护航，实现了1MORE万魔耳机在百度百家的高效运营，从而实现了3天运营数据指数级增长，目前已有vivo、一加、ASUS等28家品牌客户已经抢先体验。

此次“新消费 新模式 新生态——2019 ZOL营销峰会”（北京站），ZOL智慧营销事业群副总经理高华带来的“实现品销合一新通路的六大营销解决方案”分享，主旨是利用专业内容联动外部平台，打造双ZOL行业影响力。同时，通过全产品周期布局全网资源，提供爆品打造最优营销方案，精准影响科技人群，从而触达5000万发烧用户与四亿泛科技用户。通过接入百度全生态运营，实现全场景高效获客。2020年，ZOL也将致力成为科技领域全域解决方案供应商，凭借四大核心服务助力合作伙伴成功！

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