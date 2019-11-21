中关村在线消息：近日据外媒消息，Uber计划下个月在一些拉丁美洲城市试行一项新功能，该功能将在乘车过程中录制音频，以获得更安全的环境。



Uber将在乘车过程中录制音频 以保障更安全的环境

《华盛顿邮报》首先通过Uber内部信件了解了这一有争议的功能，该功能最终将在美国推出。此后，Uber证实了这一计划。

据《华盛顿邮报》称，该功能将是可选的，并允许用户在任何或所有行程中激活音频记录。报告指出，无论是驾驶员还是乘客都无法收听录音。

加密的音频文件仅适用于Uber客户支持代理商，后者会使用它来更好地了解事件发生的后果。

但是当前有关隐私问题的现状，对于Uber而言，这似乎是一个冒险的举动。许多地区在窃听或偷听方面都有严格的法律-Uber计划如何规避这些行为？如果Uber此后决定以某种方式将这些数据货币化怎么办？

Uber最近为提高驾驶员和乘客的安全性做了很多工作。9月该公司推出了一项名为RideCheck的功能，该功能使用用户的智能手机的各种传感器来检测潜在的碰撞，突然停车甚至异常或意外的路线。

（文中图片来自互联网）

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