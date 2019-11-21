中关村在线消息：北京时间11月21日消息，三星明年推出的旗舰机Galaxy S11 5G国行版目前已经通过了国家3C产品认证。这个国行版设备型号为SM-9860，将会支持25W快充。同时也有消息指出，下个月推出骁龙865将会首发三星Galaxy S11。



三星S11 5G国行版入网 将首发骁龙865处理器

根据此前的消息，三星Galaxy S11正面将延续打孔曲面屏设计，不过前摄打孔的孔径会有缩减，且屏幕四周的边框将会进一步收窄，屏幕比例也会由当前的19:9变更为20:9。此外，还有消息称三星将在Galaxy S11+上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。

值得一提的是，三星还将在Galaxy S11机型上采用后置四摄方案，除了1.08亿像主摄之外，三星还将为该机搭载5倍光学变焦镜头，且配备一个类似红外光谱仪的传感器，可以测量心率和压力比，以及测量水果中的糖含量等多种用途。

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