中关村在线消息：近日据悉，根据 Twitter 网友 @PSErebus 的爆料，索尼互娱SIE有望在 2020 年假日购物季期间，在全球多个市场开售 PlayStation 5 游戏主机。







索尼或在E320游戏展上公布PS5的价格和发布日期

这位网友表示，PlayStation 5 将于 2020 年 11 月 20 日在北美上市，建议零售价为 499 美元（3510 RMB）。与此同时，索尼互娱还将在同一天发布《GT 赛车新作》Gran Turismo 7。



此前曾有传闻称，《GT 赛车 7》有望于 2020 年 12 月 4 日与大家见面。但据这位 Twitter 网友所述，这个时间点有些不合逻辑，因为索尼希望在 PlayStation 26 周年纪念日活动前发布 PlayStation 5 。

但是鉴于 PSErebus 过去曾披露过《最后生还者 2》的发行日期，我们觉得新爆料的可信度还是较高的。

据了解，E3 2020 将于 6 月 9~11 日在洛杉矶举行。作为索尼 PlayStation 5 的竞争对手，微软亦有望在这场年度游戏盛会上揭晓其正在开发的次时代 Xbox 游戏主机的更多细节。

@PSErebus 曾在一周前爆料称，传说中的 Xbox 2 游戏主机，或于 2020 年 11 月 6 日正式与大家见面。若消息准确，那微软的 Project Scarlett 项目，将于索尼 PS5 还要提前发布。

（文中图片来自个人推特）

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