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    三星系统文件泄密！Galaxy S11将配备120Hz屏幕

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，三星为韩版Galaxy Note9正式推送了OneUI 2.0 Beta系统，其中还隐藏了有关即将推出的Galaxy S11等机型的新功能提示。

    三星系统文件泄密！Galaxy S11将配备120Hz屏幕
    三星Galaxy S11系列将配备120Hz屏幕

    据知名爆料人@冰宇宙的消息，三星在最新的One UI 2.0 Beta系统中在隐藏了一个额外的显示设置，其中提供了60Hz和120Hz的屏幕刷新率选项。@冰宇宙表示三星很可能会在Galaxy S11系列上配备120Hz刷新率的显示屏。

    三星Galaxy S11系列渲染图曝光 居中打孔设计
    网曝三星Galaxy S11系列渲染图

    根据之前的爆料显示，三星Galaxy S11正面将延续打孔曲面屏设计，不过前摄打孔的孔径会有缩减，且屏幕四周的边框将会进一步收窄，屏幕比例也会由当前的19:9变更为20:9。此外，还有消息称三星将在Galaxy S11+上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。

    三星Galaxy S11系列渲染图曝光 居中打孔设计
    三星Galaxy S11系列/Galaxy S10系列对比

    值得一提的是，三星还将在Galaxy S11机型上采用后置四摄方案，除了1.08亿像主摄之外，三星还将为该机搭载5倍光学变焦镜头，且配备一个类似红外光谱仪的传感器，可以测量心率和压力比，以及测量水果中的糖含量等多种用途。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星系统文件泄密！Galaxy S11将配备120Hz屏幕http://news.zol.com.cn/732/7329124.html

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