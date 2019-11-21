早报：阿里本月26日港股上市 骁龙865该来了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

阿里港股上市终于尘埃落定了，具体请往下看。

阿里巴巴确定11月26日港股上市 发行价每股176港元





阿里巴巴集团控股有限公司（纽交所代码：BABA）宣布，由国际发售和香港公开发售组成、共计发行500,000,000股普通股的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股176港元。根据阿里巴巴集团于纽交所上市的每一份美国存托股代表八股普通股的比率，发售价约合每份美国存托股180美元。

经香港联交所批准，阿里巴巴预计将于11月26日在联交所主板上市，股份代号为9988。

阿里的日子定了的同时，高通今年最后一个重要大会的日子也定了。



高通技术峰会日期公布 骁龙865该来了





高通官方宣布，高通骁龙技术峰会将于当地时间12月3-5日在夏威夷茂宜岛举行，届时官方也会进行网络直播。

高通将会分享5G全球扩展的最新进展，按照往常的惯例，高通还将在会上公布新一代产品，不出意外骁龙865该来了。

拼多多财报公布了，看看双11部分战报。

拼多多双11期间售出40万部iPhone11





拼多多发布2019年三季度财报后，公司CEO黄峥公布了今年双11的部分战绩。黄峥透露，拼多多在双11期间共卖出40万部iPhone11以及1000台国产车，拼多多“百亿补贴”入口的日活用户突破1亿。

值得一提的是，拼多多在下一季度还将继续推进“百亿补贴”，再次提振业绩。

同为电商的京东也公布了一组数据，是关于客服投入的。

京东十年累计为客服投入超过150亿元





据京东黑板报微信公众号消息，京东零售集团CEO徐雷宣布，京东在过去十年累计为客服投入超过150亿元，并将继续加大投入。未来一年，京东将推出面向一线客服员工的亿元薪酬福利激励计划。

来看看你的荣耀机型有没有更新到EMUI10。

荣耀三款老机型迎来EMUI10内测





荣耀业务部副总裁熊军民表示，荣耀10、荣耀V10和荣耀8X三款机型的EMUI10内测已经开启，用户可以通过手机端进行报名。

官方也提醒称，部分第三方应用与Android 10不兼容，升级后可能会出现无法正常使用的情况，建议在华为应用市场将该应用更新至最新版本。

苹果CEO谈了他心中的苹果，一起来看看。

蒂姆·库克：苹果并非事事都争第一





苹果CEO蒂姆·库克在一场活动中对苹果的未来谈了自己的看法，他表示：“很多人将创新和变革混为一谈，但其实创新是让事情变得更好，而不仅仅是改变。创新是超越变革的深入思考，是苹果的秘密武器。苹果从来没有事事都去争第一，而是希望把每一件事做到最好，创造最好的产品。这个目标就像北极星，指引苹果避开了前进路上的各种诱惑。”

顺风车业务开始缓慢复苏了。

曹操顺风车宣布全国试运营





曹操出行官方宣布，曹操顺风车已经于11月20日在全国上线试运营，除了福州市将另行择日上线。据曹操出行介绍，曹操顺风车价格为出租车的一半，支持“一键报警”、“行程分享”等安全保障功能。

区块链媒体又迎来一次大规模封停。

多个区块链媒体微信公众号被封





据报道，部分区块链媒体微信公众号被封，其中包括深链Deepchain、币圈邦德、壹块硬币、炒币学堂等。封停界面显示理由为：由用户投诉并经平台审核，涉嫌违反相关法律法规和政策，账号已被停止使用。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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