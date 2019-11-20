拼多多Q3营收75.14亿同增122.84% 年活跃买家数超5亿人

中关村在线消息：新电商平台拼多多在今晚发布了其2019年第三季度财报，数据显示拼多多三季度总营收为75.14亿元人民币，去年同期为33.72亿元，同比增长122.84%。

另截至2019年9月30日，拼多多年活跃买家数达5.363亿，较去年同期净增1.508亿，较上一季度劲增5310万，创上市以来最大单季增长。



拼多多Q3营收75.14亿同增122.84% 活跃买家超5亿人

拼多多年活跃买家数超过5亿

财报显示，截至2019年9月30日，拼多多年活跃买家数达5.363亿，较去年同期的3.855亿净增1.508亿，较上一季度的4.832亿净增5310万，创上市以来最大单季增幅。



拼多多年活跃买家数超过5亿

三季度，拼多多APP平均月活跃用户数大幅增长至4.296亿，单季净增6360万。过去的两个季度里，拼多多APP月活用户数净增1.399亿。

基于用户规模和信赖度的大幅攀升，截至2019年9月30日的12个月期间，拼多多平台GMV达8402亿元，较去年同期的3448亿元同比增长144%。期间，平台活跃买家年度平均消费额进一步增长至1566.7元，较去年同期的894.4元增长75%。

对此拼多多方面指出，拼多多有效打破了中国城乡二元消费结构，使得低线城市以及乡镇地区的用户，可以享受同等于一线城市的消费平权，有效推动了中国内需市场实现大规模消费扩容。

除引领下沉市场外，依托新电商模式的结构性成本优势，拼多多长期践行“同品最低价”策略，有效满足了最广大用户对于商品价格的基本诉求。在此推动下，拼多多迅速成长为中国新中产群体的主要消费渠道之一。

拼多多核心业绩数据

财报显示，三季度，拼多多实现营收75.139亿元，较去年同期的33.724亿元同比增长123%。营收增长主要来源于平台在线营销技术服务收入的强劲增长。三季度，拼多多在线营销技术服务收入为67.114亿元，较去年同期的29.741亿元同比增长126%。平台交易服务收入为8.025亿元，较去年同期的3.983亿元同比增长101%。



拼多多实现营收75.139亿元，较去年同期的33.724亿元同比增长123%

三季度，拼多多用于销售与市场推广费用为69.088亿元，较去年同期的32.296亿元同比增长114%，较上季度的61.037亿元增加8.051亿元。



三季度，平台的总经营费用为84.726亿元，对比去年同期为38.672亿元。其中，出于对中国贫困地区的人才支援建设，平台当季一般与行政费用上升至4.366亿元，较去年同期增长43%。

三季度，平台经营亏损为27.92亿元，较去年同期的12.695亿元有所扩大。非通用会计准则下，平台经营亏损为21.235亿元。三季度，平台归属于普通股股东的净亏损为23.35亿元，对比去年同期为10.983亿元。非通用会计准则下，平台归属于普通股股东的净亏损为16.604亿元，对比去年为人民币6.189亿元。

现金储备以及现金流情况：

基于稳健的发展策略，拼多多在为5.363亿活跃用户和数百万活跃商户持续创造价值的同时，实现了健康、稳定的现金流和现金储备。

三季度，平台经营活动产生的净现金流为26.182亿元，对比去年同期为16.314亿。截至2019年9月30日，公司资产负债表良好，拥有现金、现金等价物和受限制现金344亿元人民币。剔除限制性现金后，公司的现金和现金等价物为人民币157亿元。 此外，公司的短期投资为人民币246亿元，可动用现金总额为人民币403亿元。

拼多多构建“人为先”商业体系

拼多多始终致力于打破现有供需结构的不平衡和不匹配，推动上下游实现更合理的价值分配。即拼多多正在女里打破中国消费市场传统的强渠道思维，建立起以消费者为导向，致力于建立以人为核心的新商业体系，让价值能够真正回归生产者和消费者。

需求层面，拼多多持续弱化包括平台本身在内的渠道属性，推动中间不合理价值回补两端，让消费者享受更多实惠；流通层面，拼多多尝试建立以人为颗粒度的商品分发模式，让用户成为渠道的主体，构建以真实产品体验为基石的品牌体系；供给层面，基于领先的技术和大数据应用，拼多多联合中国顶尖制造企业，以消费者的实际需求主导新品研发和生产，通过商品优势建立品牌认知，从而构建起一套不同于传统西方传统商业逻辑的市场体系。

基于“以需定产”的模式和“人为先”的商业体系，拼多多已经成为新生代本土品牌的主要源发地之一。

截至目前，拼多多“百亿补贴”入口的日活用户已经突破1亿大关，参与计划的国内外品牌超过2800家，热门补贴商品超过23000款。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多Q3营收75.14亿同增122.84% 年活跃买家数超5亿人http://news.zol.com.cn/732/7328921.html