晚报：OPPO Reno3将于12月发布 一加8Pro曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

疑似一加8 Pro设计图曝光：后置三摄



疑似一加8 Pro设计图曝光

外媒True Tech获得可靠来源消息，曝光了一加8 Pro的设计原型图，设计图显示该机外观确实跟此前曝光的渲染图很像，该机前置打孔双摄，后置摄像头组合可能是主镜头+远摄镜头+超广角镜头+ToF深度传感器。



此前有爆料称一加8 Pro手机前置“药丸”形状的打孔双摄，屏幕支持120Hz刷新率，背面是垂直布局的四摄像头，现在新的曝光显示该消息很可能是真的。

Z点评：除了外形设计，明年对于5G的支持才是大看点。

苹果为打造地图服务已投入数十亿美元，欲与谷歌竞争



苹果为打造地图服务已投入数十亿美元

据国外媒体报道，苹果公司日前透露，在打造地图应用和相关服务方面已投投入数十亿美元，旨在与谷歌地图服务竞争。



苹果是在回应美国国会针对科技公司的反垄断调查时，透露上述信息的。除了苹果，亚马逊、Facebook和谷歌等均已对美国众议院司法委员会提出的反垄断问题做出了回应。作为正在进行中的反垄断调查的一部分，上述公司在数字市场的各种交易都受到了调查。

Z点评：苹果地图或将能取代谷歌的“全家桶”服务。

罗永浩新发布会来了：主题“老人与海” 将公布尖端技术



罗永浩新发布会来了

锤子科技创始人罗永浩将于12月3日在北京举办一场发布会，主题为“老人与海”。发布会时间定于当日19点，地点则选在北京工业大学奥林匹克体育馆。



据了解，这场发布会将公布新型科技尖端技术，这项技术可以应用于工业制造业、母婴、科技、运动、医疗等各类生活必需消费品中。

Z点评：老罗启动新一轮创业。

OPPO Reno 3系列12月见：首发高通5G芯片 支持SA/NSA 5G双模



OPPO Reno 3系列12月见

在ColorOS 7发布会上，OPPO ColorOS产品总监张昊晨宣布，首个搭载ColorOS 7上市的新机Reno 3系列将于12月份正式发布。它支持SA/NSA双模5G，是OPPO在中国推出的首款5G机型，也是OPPO首款双模5G手机。



此前OPPO副总裁沈义人透露，12月份发布的OPPO双模5G手机首发高通5G芯片（命名可能是高通骁龙735）。

高通介绍，这是高通首个5G集成式移动平台，该高能效的平台支持所有主要地区频段，能够为更广泛的消费者带来出色的移动体验。

Z点评：各厂商之间关于5G手机之间的竞争已经趋于白热化。

Intel十代酷睿曝光：10核心+超线程



Intel十代酷睿曝光

十代酷睿桌面版近日已经悄然出现在了GeekBench 4测试数据库中，包括10核心20线程、6核心12线程。



10核心20线程型号自然是i9序列，2.5MB二级缓存，20MB三级缓存，基准频率1.51GHz，睿频频率3.19GHz，集成核显UHD 630，频率最高1.2GHz。

6核心12线程型号那就是i5序列，1.5MB二级缓存，12MB三级缓存，基准频率1.99GHz，睿频频率2.89GHz，集成核显UHD 630，频率最高1.15GHz。

Z点评：电脑又有了升级的理由。

预计2020年在线视频全球使用总时长将达6740亿小时



预计2020年在线视频全球使用总时长将达6740亿小时

App Annie日前在发布的报告中预测，2020年在线视频的竞争将继续升温，全球消费者使用总时长将达到6740亿小时；



Apple Arcade和Google Play Pass将为用户带来全新的游戏体验，并为发行商的变现另辟蹊径；5G将成为新战场，游戏发行商将率先从中受益;自走棋类游戏将发展迅猛;渐进式网络App将成为用户体验的重要一环。

Z点评：你明年看视频的时间会增长吗？

索尼AI正式成立 推动游戏、影像与传感及美食研究



索尼AI正式成立

今日，索尼公司正式宣布成立索尼AI，从而推进人工智能技术方面的研发，并将在东京、奥斯汀、得克萨斯州等城市开设研究机构，进行全球范围内的业务开展。



据了解，索尼AI旨在帮助索尼完成一次业务上的变革，以此来拓宽自家业务原有的边界。未来这个部门将会把索尼集团所拥有的成像、传感、机器人等技术，与其他业务线（电影、音乐、游戏）相结合，推动所有现有业务领域的转型，并催生出新业务。

至于这个新成立的索尼AI，未来率先启动的三个旗舰项目分别为游戏、影像传感与美食，借助AI技术来帮助索尼现有的游戏和硬件实现增值。

Z点评：索尼的黑科技来了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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