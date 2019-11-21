ZOL刘小东：全新ZOL助力中国科技产业升级

“2019年是ZOL深耕科技行业第20年，见证了产业的起伏沉沦，兴衰更替的ZOL发生了巨大的变化。通过商业模式、人才和产品结构、服务能力的全面升级，全新的ZOL，将助力中国科技产业升级。”——慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东





北京时间2019年11月20日下午，2019 ZOL营销峰会（北京站）盛大召开，本次峰会主题为“新消费 新模式 新生态”。在本次峰会汇集了数百家知名品牌300名嘉宾共襄科技盛举，探讨2020年ZOL产业互联网新生态新机遇新能力、赋能行业的新价值以及全新高效营销解决方案。

慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东先生以《新业态 新模式 新消费》为主题，回顾了2019年ZOL发生的巨大变化并发布了公司未来的核心战略。

商业模式快速迭代 从媒体型公司转型产业互联网公司

2019年是ZOL深耕科技行业的第20年，ZOL见证了这20年间产业的起伏沉沦和兴衰更替。ZOL的新商业模式，在品牌厂商层面，为其提供营销服务，帮助其进行品牌推广和爆款打造；同时，借助ZOL的产业数据，可以帮助厂商反向定制更受市场和消费者喜爱的产品，帮助厂商业务增长。在供应链层面，ZOL通过供应链整合、SaaS服务、业务增值这三个维度的服务，聚合了渠道零售商，打通供应链。在消费者层面，ZOL能够对线上消费者进行导购种草，推广品牌，还能够帮助线下消费者到实体店进行实地体验，并购买产品。从营销服务到供应链服务，再到技术服务，形成了完整的闭环。

刘小东指出“在过去一年里真正的变化是商业模式的变化，在供应链和SaaS技术的投放方面，过去一年我们取得了一些小的成绩。今天的ZOL跟过往最大的不同已经从媒体迭代到交易及技术服务商的形态。从收入类型来看，2019年ZOL历史上第一次60%以上的收入来自交易及技术服务。”





公司如何快速迭代？他指出了变化所在：“ZOL自身的商业模式在今年正经历着从媒体型公司向产业互联网公司快速迭代的过程。具体来说，

第一，ZOL扩展了媒体宣发能力，可以帮助我们的客户覆盖各大互联网生态；

第二，新增加的叠加TP定制服务、SaaS及代运营服务，能够让客户的互联网经营成本降得更低；

第三，在今年，ZOL整合并自建toB供应链，协助我们的客户构建了渠道分销体系。最后，ZOL通过自营旗舰店帮助客户实现toC零售，扩展客户的销售通路。在广东我们还配备了上百人的基于供应链和线下拓渠团队”

人才和产品结构双升级 构建多维产品+多元人才型组织

业务快速迭代的同时，ZOL的团队结构和人才也在快速升级。现在ZOL由“智慧营销事业群”、“智慧零售事业群”、“智慧平台事业群”组成。





“智慧营销事业群”为1132家科技企业提供专业、创新、全域的营销方案，为全网提供专业的科技资讯内容；

“智慧零售事业群”利用SaaS和供应链服务12000家3C/家电行业中小零售企业与渠道商，为实体店深度赋能；

“智慧平台事业群”负责所有业务的技术需求实现和技术创新，通过平台间合作和自主创新实现SaaS及TP服务。

三大事业群组成ZOL全新架构的同时，公司还大力引进专业人才，如“陈晨、张涛、刘松攀、徐骏”等优秀人才的加入加速了ZOL的业务升级。

关于人才和团队架构升级，刘小东认为：“这四位同事的能力可以助力我们的渠道服务和互联网销售能力快速提升。传统的品牌客户，除了市场、渠道、产品、供应链的整合上，未来协同的点更多了。未来，中关村在线非常有信心成为在座的各位真正强有力的生态合作伙伴。”

快速迭代TP服务及SaaS产品也是2019年ZOL产品升级的拳头产品。它能够为客户提供包含百度小程序在内的多平台toC营销卖货能力；以及海报/预售/秒杀等营销手段以及帮助零售商提升复购的会员系统。此外，还可以提供功能完善的企业级进销存以及符合实体经营场景的库存管理，从而帮助客户进行业务+财务一体化管理。目前通过在全国已经有7000多个线下的门店使用了ZOL的SaaS服务。

服务能力全面升级 帮助客户实现品销合一

“ZOL已经转型为科技产业互联网综合服务平台，拥有产业互联网服务能力。ZOL每天透过外部和私域生态影响互联网5000万用户，并且通过营销SaaS+经营SaaS，服务超过12000家科技零售商。在B端，利用规模化集采和定制，帮助奥克斯集采销售10000台设备。在今年12月底，ZOL的百度和天猫自营旗舰店将正式上线营业，实现互联网销售。”刘小东在谈到服务能力全面升级时说。





由此可见，服务能力全面升级后的ZOL，不仅拥有媒体宣发能力和渠道服务能力，还拥有B端供应链能力和互联网销售的能力。通过这些能力，帮助客户实现品牌推广和销售增长。

关于ZOL交易业务GMV规模走势，刘小东公布了一组数据：“截止到2019年11月20日，ZOL已经服务品牌客户1135家，影响5000万互联网科技用户。供应链营收30亿，同比增长327%，帮助客户把渠道覆盖到了15个省。目前SaaS产品服务12000家客户，同比增长243%。通过TP服务帮助275家客户进入了百度小程序生态。”

最后，公司希望通过新商业模式、新团队人才架构、全面升级的服务能力，助力中国科技产业升级。面对新的5G和整个物联网生态，ZOL将与这个行业的脉动更加紧密，助力客户的价值得到更好的成长。









本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：ZOL刘小东：全新ZOL助力中国科技产业升级http://news.zol.com.cn/732/7328509.html