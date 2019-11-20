港股IPO在即 阿里巴巴全面放开面向散户股票发行

中关村在线消息：阿里巴巴提前结束潜在机构投资者对其香港二次上市的新股认购，并已经全面放开了面向散户的股票发行，比重从2.5%提高到了最高10%。





根据公告，阿里开始将面向散户发行1250万股新股，，后根据超额认购情况等因素，向散户发行的股票数量可能被调整至最高5000万股，占据最初股票发行总量的10%。

在本月15日，阿里巴巴集团正式启动香港上市，股份代号为9988。根据招股书中，阿里此次上市将会发行5亿股普通股新股。其中，香港公开发售0.125亿股新股，发行价格将不高于每股188港元；国际发售4.875亿新股，将于20日确定国际发售价。

招股书内容还显示，马云已向董事会确认，他打算逐步减少和限制自己在蚂蚁金服的经济利益至一定比例，该比例为马云及其关联方于首次公开发行完成前一刻在本公司拥有权益的股份占比（马云及其关联方于首次公开发行完成前一刻拥有权益的股份占比为8.8%），并且马云或其任何关联方将不会从该经济利益比例的减少中获得任何经济利益。

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