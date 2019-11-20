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    QuestMobile发双11报告：拼多多DAU达2.2亿，同比净增1亿

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：数据公司QuestMobile今日发布《2019双11洞察报告》显示，今年双11当天，共有6.6亿消费者在移动购物行业中“剁手”，各大电商平台DAU（日活跃用户）激增，其中手机淘宝DAU4.6亿、拼多多2.2亿。

    去年这个时候，QuestMobile也发布过类似报告，当时的报告显示，2018年双11当天，拼多多DAU为1.19亿。据此计算，大促当天拼多多DAU净增1.01亿，同比涨幅高达84.8%。

    报告认为，今年双11，行业在玩法上一大明显的改变是：从“如何卖出更多的货”转变为“如何把更合适的商品推荐给消费者”，这是电商行业对过往销售逻辑和流量思维的反思与行动。在这种思维的指导下，电商的分发逻辑产生了大变局，传统电商“人找货”的本质，在直播、短视频和社交关系链时代变成了“货找人”，逻辑全面升级。

    QuestMobile发双11报告：拼多多DAU达2.2亿，同比净增1亿
    QuestMobile《2019双11洞察报告》显示，就双11当天各大平台的DAU来看，主打预售、津贴的手机淘宝是4.6亿；无套路、无定金的拼多多是2.2亿

    报告表示，虽然各大电商平台在双11期间的玩法各异，有的甚至被调侃为“要用微积分算红包”、“高数没学好买东西都无从下手”等，但确实带来了全渠道和全景生态的流量上涨，双11正在演变成为由消费主义推动下的“全民娱乐+消费”的狂欢节。

    由于电商平台对全渠道用户的争夺日益激烈，各家格外重视全景生态流量的获取，基于关系链条形成社交私域流量，让小程序成为了今年双11的重要战场。电商平台的小程序纷纷化身为承载各家活动分享、活动参与、组队邀请和购买转化的主要阵地。

    QuestMobile发双11报告：拼多多DAU达2.2亿，同比净增1亿
    今年双11当天，拼多多微信小程序DAU为2930万，京东购物微信小程序1805万

    报告显示，今年大促期间，各大主流电商平台的小程序DAU同样大幅上升，拼多多微信小程序、每日必抢支付宝小程序和京东购物微信小程序分列综合电商双11当天小程序DAU前三位，DAU分别是2930万、2360万和1805万。

    直播带货、短视频成为今年电商分发逻辑的大变局。报告表示，传统电商本质依旧是“人找货”，而到了直播、短视频和社交关系链时代，本质变成了“货找人”，“带货”玩法全面升级。

    QuestMobile发双11报告：拼多多DAU达2.2亿，同比净增1亿
    今年双11期间，用户关闭抖音APP后，去向手机淘宝的次数占比为38.9%，去向拼多多的占比为30%

    以短视频APP抖音为例，双11前夕，抖音加大种草标签的推荐力度，以短视频内容形式进行双11必买榜、热门商品等推荐，为电商平台引流效果显著。报告显示，今年双11期间，用户关闭抖音APP后，去向手机淘宝的次数占比为38.9%，去向拼多多的占比为30%。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7328438.html report 1954 中关村在线消息：数据公司QuestMobile今日发布《2019双11洞察报告》显示，今年双11当天，共有6.6亿消费者在移动购物行业中“剁手”，各大电商平台DAU（日活跃用户）激增，其中手机淘宝DAU4.6亿、拼多多2.2亿。去年这个时候，QuestMobile也发布过类似报告，当时的报告显示...
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