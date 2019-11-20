华为nova 6官宣：12月5日发布 打孔屏+5G

中关村在线消息：今日，华为官方正式宣布将于12月5日在武汉召开nova 6系列5G新品发布会，正式推出nova系列首款5G手机。



华为nova 6 5G发布会定档

据此前消息，华为nova 6 5G将采用6.4英寸双打孔全面屏设计，机身背部配备了后置四摄方案，规格分别为6000万像素+1600万像素+200万像素+200万像素；而前置双摄的规格则分别为3200万像素+1200万像素自拍镜头。



网传华为nova6 5G采用双打孔屏设计

核心方面，华为nova 6 5G将搭载麒麟990 5G处理器，性能相比前代提升了60%，同时还将处理器和5G基带合二为一，支持NSA和SA双模组网，可实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、5G+4G双卡双待等使用状态。

其他方面，华为nova 6 5G还将配备最高12GB+256GB存储组合，机身内置4000mAh电池，支持40W快充规格，采用侧边指纹识别方案。值得注意的是，有消息称该机除了5G版外，还将提供4G版可供选择。

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