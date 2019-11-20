ZOL蔡小鹏：连接新生态 触达4亿科技用户

2019年11月21日，“新消费 新模式 新生态”2019 ZOL营销峰会在京举行（北京站），ZOL集团副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏表发表《连接新生态 触达4亿科技用户》主题演讲，指出ZOL拥有20年对专业内容的理解力，未来会通过百度生态的代运营能力以及大流量平台的影响力来赋能内容，形成全方位的科技媒体传播能力。蔡小鹏表示，未来一年ZOL将聚焦5000万发烧用户，同时通过百度搜索信息精准覆盖2.1亿科技用户，并且ZOL有能力触达全网4亿科技用户。



ZOL集团副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏

20年深耕专业能力 携手伙伴突显价值

峰会现场，蔡小鹏首先分享了一组数据：2019年ZOL站内及客户端深度服务将近7000万的专业科技用户。7000万，这个数字对于ZOL是非常有意义的数字，过去二十年，ZOL一直致力于连接生态，跟客户沟通，提供完整的科技资讯类的服务。这一年来，专业科技用户同比增长达到2.4%。

ZOL在2019年提供8.7万篇原创专业内容，原创专业内容同比增长11.2%，这些内容带来4.7亿的阅读量，阅读量同比增长6.6%同时向电商和渠道输出超过3300万条销售线索，间接推动520亿GMV成交量。这些数据生动的说明ZOL的媒体价值正在不断提升。





除了ZOL自己在站内持续的内容耕耘之外，更重要的是在整个的新的互联网的内容的体系里，新的互联网生态体系里，ZOL持续输出自己的内容：今日头条总阅读量1.69亿，同比增长23.2%；今日头条点展比7.9%，同比增长11.2%；百度百家阅读量1.33亿，同比增长915%；百度百家点展比12%，同比增长7.6%；抖音播放量617万，同比增长3887%，抖音点赞量30.6万，同比增长133%。





2019年ZOL在产品库里关注度增长最快的前10的产品线的第一位是交换机，同时前10条产品线有8条是来自to B领域。ZOL目前67%的渠道经销商在做to B业务，包括服务器，投影机，复印机，防火墙，视频会议。这两个数字相比2018年都是有明显的大幅度的增长。

拥有这样的成绩来自于ZOL在外部运营，生态平台内容的建设上不断的进步。ZOL SaaS渠道供应链的建设取得丰硕成果，12653家经销商通过我们的SaaS和营销工具更好的获客。

在2019年ZOL与诸多品牌密切合作，取得了不俗的成绩。蔡小鹏指出，这些品牌之所以取得成功，主要原因有三点：第一，抓住智能大趋势，产品线快速迭代，切入5G&智能产品市场；第二聚焦爆款新品打造，从产品研发到营销传播，打造爆款迅速扩张；第三用户分层营销，针对互联网每一层级科技用户定制营销。ZOL也是沿着这个路径不断深入服务用户，帮助品牌打造精准、广泛以及快速的影响力。

为不同层级科技用户提供服务

随后蔡小鹏对目前中国互联网科技内容受众群体的构成进行了分析：5000万发烧用户更希望深度了解科技产品，而通过百度搜索信息的精准科技用户有2.1亿，此外8.54亿网民中有4亿泛科技用户通过不同途径接触信息。三种不同层次的科技用户，了解科技内容的途径不同。ZOL拥有对专业内容的理解力，如今更通过百度生态的代运营能力以及大流量平台的影响力来赋能内容，形成全方位的科技媒体传播能力。





ZOL 2020年将深度连接各大生态平台，为不同层级科技用户提供服务。在专业内容上ZOL将紧跟内容变化，持续迭代专业满足用户需求；而在百度生态的运行上ZOL将深度代运营百度产品，服务百度用户精准需求；在大流量平台，ZOL通过感知大流量平台喜好，使用用户喜欢的方式沟通。





ZOL通过深度服务不同层级科技用户，帮助合作伙伴解决三大营销问题：

如何获得5000万发烧用户认可？

ZOL拥有20年的专业建设能力，而在如今互联网变化下，ZOL通过专业内容全新理解，洞察新品关注度涨幅规律，百人编辑团队不仅拥有20年的专业经验，其更是深度理解互联网对专业的需求变化，因此可以快速形成战斗力，紧跟热点的变化而输出“火力”。





通过数据的分析，ZOL把用户从开始了解产品信息、关注产品发布会到上市购买的过程进行整理，提出21天的全平台立体深度解读新品流程：10天预热，发布当天的内容宣发以及随后2天产品解读和8天延续热度组个四个有机的部分。ZOL通过多种形式的内容精细部署不同节点，利用21天全平台立体深度打造新品爆款传播。有了这样的传播，ZOL的专业内容可以深达5000万发烧用户。

如何在百度生态中更好获客？

百度正在改变，搜索+信息流双流量引擎的概念让检索出来的结果是用户想看的内容。百度把流量获取到的用户输出给百度的百家号和百度的智能小程序，让用户获得更好的信息内容和应用体验，这是百度做出的最大的变化。

ZOL有了新的角色，除了为百度输出更优质的内容，用户的产品的代运营的服务是ZOL在2020年努力和百度一起打造的新的产品。ZOL可以帮助品牌在百度建立品牌自主决策经营主阵地。





ZOL从媒体传播到代运营角色的转变已经完成，通过百家号+智能小程序双生态立体化布局，ZOL可以将内容直达百度百科、知道、以及文库多个平台，从而达成全路径百度用户的代运营能力。

2019年百度致力于将后端把用户的关注和对产品的好奇理解最终转化成最终的交易购买和达成，这套路径是在小程序体系里更好的打通。通过ZOL代运营的服务，品牌只需要有一个团队或者一个人跟ZOL做对接，后端的其他完整的服务都是一站式的托管，简化流程，减少支出。

百度将陆续开放80种入口，为小程序获客引流。ZOL在2020年将帮助品牌建立自主决策经营阵地，开启一站式科技消费服务新能力。ZOL主站百万DAU小程序可以辅助品牌快速获客，ZOL主站小程序每天近百万优质科技消费者获取能力，通过内容+工具小程序辅助消费者快速完成决策，并且ZOL提供多店铺比价+购买路径直通的方式帮助用户快速达成购买。

此外品牌可以在重要节点强化运营，诸如6.18以及11.11品牌都可以在活动小程序开启品牌促销第三阵地；ZOL无缝对接小程序官方旗舰店/零售店，完成关注到购买的快速转化。通过和ZOL的合作，品牌在百度生态中可以快速完成获取优质信息，获取品牌好感，助力决策转化，完成购买消费四大环节。目前已经入住百度小程序的品牌已经达到28个，零售商数量290个。

如何在大流量平台中更高效传播？

大流量平台如今拥有流量优势，但是自媒体能力有限，无法真正帮助品牌打造全类型内容。ZOL深度理解大流量平台喜好，因此可以产出爆款内容，这样的内容穿透力更强。同时现在个体账号推荐量遇瓶颈，而高专注度账号被追捧，这正是ZOL内容平台的优势。

此外ZOL具有多平台的穿透能力，不仅传统的图文在专业程度以及数量上占据优势，ZOL在头条/百家新闻平台拥有强大的引流能力：ZOL今日头条大号阅读量第一的文章具有400万以上阅读量，2019年ZOL抖音大号播放量第一名的内容拥有70万以上的播放量，而ZOL京东/淘宝大号播放量第一名为6万以上的播放量，而ZOL B站大号播放量第一名的内容为10万以上的播放量。





ZOL大号拥有超过300万粉丝，每年产出超过3万篇原创科技内容，ZOL矩阵号持续孵化垂直行业专属账号，定向影响需求人群，满足大流量资讯平台账号专一内容输出喜好。ZOL还具有数十家MCN机构超过200席科技、泛科技自媒体合作进一步扩大传播辐射半径，覆盖今日头条/百度百家/腾讯新闻/凤凰新闻/网易新闻等主流资讯平台。

连接新生态 触达4亿科技用户

ZOL正在从媒体型公司向产业互联网公司快速迭代，相信2020年ZOL一定可以实现服务能力全面升级，从而帮助客户实现品销合一。ZOL致力于为不同层级科技用户提供服务，通过专业覆盖，百度生态代理以及大流量平台覆盖的全方位服务能力，相信可以连接互联网新生态 ，触达全网4亿科技用户。

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