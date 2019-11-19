HUAWEI HiAI 3.0 加速AI赋能全场景泛终端

中关村在线消息：据悉，在11月19日华为正式发布了面向智能终端的AI能力开放平台HUAWEI HiAI 3.0，将支持多终端共享AI算力，端侧AI正式走向分布式。

HUAWEI HiAI基于芯、端、云三层开放架构，构筑全面开放的智慧生态，让开发者能够快速地利用华为强大的AI处理能力，为用户提供更好的智慧应用体验。



华为消费者业务软件总裁王成录

华为消费者业务软件总裁王成录表示：“此次HUAWEI HiAI 3.0升级，实现从单设备、多设备向分布式演进，打破单一硬件边界，实现跨终端无缝体验，再一次引领端侧AI技术创新。”





HUAWEI HiAI开启全场景智慧新生活

当前，消费者接触较多的AI应用，主要是语音助手、AI摄影、图片美化等，应用场景比较单一，随着端侧AI向分布式AI演进，多终端的资源与算力共享，将大幅拓宽端侧AI应用场景，进一步赋能开发者，实现更多智慧创新，为消费者带来极致体验。

1. 运动健康，在家享私教贴身辅导





HUAWEI HiAI 3.0开放分布式计算机视觉（CV）和语音识别（ASR）能力，让人们在家运动也能拥有健身房私教指导的效果。分布式计算机视觉（CV）对用户进行3D人体关键点识别，利用家中多个不同位置的摄像头，实时捕获多个角度的运动姿态，多个屏幕显示纠正姿势。通过分布式语音识别（ASR），用户可以用智能音箱把控运动节奏，进一步提升家庭健身体验。

HUAWEI HiAI 3.0开放分布式计算机视觉（CV）和语音识别（ASR）能力，让人们在家运动也能拥有健身房私教指导的效果。分布式计算机视觉（CV）对用户进行3D人体关键点识别，利用家中多个不同位置的摄像头，实时捕获多个角度的运动姿态，多个屏幕显示纠正姿势。通过分布式语音识别（ASR），用户可以用智能音箱把控运动节奏，进一步提升家庭健身体验。

2. 出行辅助，驾车时更好地保护自己





HUAWEI HiAI 3.0与分布式技术相结合，用户可以将智能手机和汽车连接起来，通过车内部摄像头对用户驾驶行为进行分析，使用智能手机芯片的AI算力，对疲劳驾驶等潜在危险行为进行安全提醒，让司机在驾驶时可以更好地保护自己。

3. 不同终端享受相同的服务





HUAWEI HiAI 3.0提供“服务一次接入，多终端自适应”的操作体验。用户可以在多终端享受语音助手、负一屏等便捷服务，让同样的服务在不同终端实现相同体验。

随着这些开放能力被更多开发者使用，未来将会出现更多有趣、有创意的体验形式。

HUAWEI HiAI 3.0赋能开发者高效开发





除了前面讲到AI与分布式能力的结合，HUAWEI HiAI 3.0在芯、端、云三层能力开放也将进行全面的提升。

1. 芯片能力开放（HiAI Foundation）方面，华为依托于最新的麒麟芯片将向开发者提供更高性能、更多算子，开放了NN类计算、数学运算、数组运算、图像运算、逻辑控制五大类、超过300+的算子数量，可快速转化和迁移已有模型，借助异构调度和NPU加速获得最佳性能，让开发者可以专注于AI应用开发，而不必花费精力进行底层算力调优。





2. 应用能力开放（HiAI Engine）上，华为开放自然语言理解（NLU）、自动语音识别（ASR）、计算机视觉（CV）三大引擎，新增手写识别、动态手势识别等多个API接口，提升图片超分等API接口性能，开放API数量超过40个。





3. 服务能力开放（HiAI Service）支持多模态，多端部署的能力。HiAI Service将提供华为终端语音、负一屏、智慧识物等快捷入口，让用户可以第一时间使用云端服务。





同时，华为提供了面向多终端开发的IDE，不改变开发者习惯，轻松上手，提供多终端统一编程框架、自动适配多终端硬件能力的统一抽象UI控件，以及响应式布局等技术，实现一次开发，多端部署。

创新突破体验，合作连接未来

此次HUAWEI HiAI3.0发布会，华为携手百度、阿里巴巴，在新一代人工智能产业技术创新战略联盟（AITISA）启动端侧AI软件标准研究工作，通过标准化推理接口与标准化应用接口，促进端侧AI产业规模化有序发展，更好地助力开发者使用端侧AI进行应用创新。





百度飞桨、阿里MNN、每日瑜伽、小艾助视器、亮亮视野等合作伙伴出席发布会，并分享了与HUAWEI HiAI在框架、运动健康、教育和公共服务领域的合作，展示了分布式AI构建全场景智慧生活的潜力。

截止2019年11月，HUAWEI HiAI 有超过4000家合作伙伴加入，日活用户接近1亿，月调用量超过6000亿。HUAWEI HiAI将持续秉承“把简单留给开发者，AI连接无限可能”的理念，携手伙伴共建AI生态，打造极致AI应用体验。

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