5000万资金！友盟+联合阿里云推出 “星辰计划”

11月19日，友盟+在第四届UBDC大会上宣布，友盟+将联合阿里云推出扶持中小企业的 “星辰计划”，首批将投入5000万扶持资金，帮助超过一万家中小企业实现数据赋能落地 。“星辰计划”,寓意友盟+愿意作为数据服务的领先企业，与中小企业一起携手征途于星辰大海，赢得竞争。友盟+总裁罗金鹏表示“友盟+与阿里云推出的扶持万家中小企业的“星辰计划”，将会极大降低企业数据工具采买和数据系统搭建的成本，可节省企业自建数据中台近80%的费用。”



友盟+联合阿里云推出 “星辰计划”

埃森哲最新研究显示，亚太地区的中小企业数字化水平仍十分有限。在中国，尚有17%的受访中小企业未利用任何数字化平台。缺乏支持、费用过高、隐私安全顾虑等因素是推广数字化的主要障碍。

而友盟+与阿里云推出的 “星辰计划”，大大解决了中小企业在数字化升级过程中的难题。通过一站式的产品组合和和费用支持，提供包括数据采集、数据获取、数据分析、数据存储等完整数据链路的综合解决方案，帮助更多中小企业构建安全、便捷、智能的数据中台。

友盟+已在移动互联网数据服务深耕九年，作为行业引领者，在今年7月，推出全新的数据智能云服务——友盟云，通过集成阿里云，聚合生态链资源，在云上为互联网企业输出产品、数据、技术、生态等核心能力，聚合数据智能帮助客户构建差异化优势，扶持计划正是通过友盟云之上，帮助中小企业降低数据建设成本，实现一站式/一体化数据管理与应用，提升数据应用效率，实现安全可靠管控核心数据与开放连接的全域数据，赋能百万互联网企业加速智能化进程。

“通过数据智能，驱动企业业务增长。是友盟+九年来一直坚持的企业使命，作为行业领航企业，友盟+有责任帮助中小企业加速数据智能化进程，共赴星辰大海，助力中小企业在下半场实时业务决策和持续业务增长。 ”罗金鹏如是说。

据悉，友盟+联合阿里云推出的扶持万家中小企业的“星辰计划”将于11月底正式开始，目前提前申报资料入口已开放，可到友盟+官网申请。

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