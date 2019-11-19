友盟+2019UBDC全域大数据峰会：共话企业数据智能上云之路

11月19日，友盟+在以“聚云端·见不凡”为主题的2019UBDC全域大数据峰会上，与40余位行业专家，3000余位观众共话云端之上的数据应用，为企业实现数据智能找到了新的解法。

本届大会，友盟+首席执行官朋新宇、总裁罗金鹏，携手阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能计算平台事业部总裁贾扬清，蚂蚁金服高级研究员、OceanBase负责人阳振坤，阿里巴巴达摩院资深算法专家杨红霞等AI、数据、算法各领域的世界级大咖；以及《计算广告》作者、科大讯飞副总裁刘鹏，《硅谷增长黑客实战笔记》作者、Acorns增长副总裁曲卉等知名专家、学者；还有阳狮媒体数据与技术总经理陈俊丞，唱吧高级副总裁及首席财务官于明，居然之家新零售管理总监李选选等知名agency、企业高管，共同探讨数据智能的趋势及应用，为企业如何借助云优势来实现数据智能做了全面解读。

友盟+CEO朋新宇

友盟+CEO朋新宇在2019UBDC上发表了题为《九年守初心，云端赢未来》的演讲，他回顾了友盟+成立九年来每个引领行业前行的改变，多年的精耕细作使友盟+已成为千万企业实现数据驱动背后的力量。提及未来，朋新宇表示：企业要抓住数字经济时代的机遇，需要做到数据能源化、数据战略化、数据云化及数据生态化。友盟+作为数据行业的引领者，推出数据智能云服务——友盟云，基于云技术底座，通过赋能企业数据、技术、产品、生态等核心资源及能力，帮助企业低成本速建云上数据中台，缩短数据建设周期，降低运维成本，实现数据驱动，助力企业赢得竞争。

友盟+总裁罗金鹏

友盟+总裁罗金鹏在稍后的分享中提到：在云上获得数据智能是破解数字化增长困境的关键能力，一方面可以极大降低企业的运维成本，另一方面在云上专属空间可以把业务数据与自己私域的设备行为数据进行融合分析，同时在云端实现多端数据归一，极大降低企业数据整合与应用成本。友盟+在阿里云技术的加持下，聚合生态服务资源，围绕企业实际业务场景，全新推出四套解决方案，即：全场景自助分析解决方案、跨端私域用户运营解决方案、全域智能营销解决方案，以及智能认证及推荐解决方案。同时在现场还发布了小程序统计分析、智能数据采集、用户数据平台、天域精投等多款数据产品，帮助企业快速实现数据的采、建、管、用，为企业形成可沉淀、可持续的闭环赋能体系，实现业务数据化、数据资产化、资产应用化、应用价值化的数据赋能落地。罗金鹏在会上还分享到，友盟+推出的多种解决方案及分析产品工具，可以按需配置，自由组合，让互联网企业在云上获得数据智能的途径更加便捷与有效。

罗金鹏还在演讲中宣布，作为第三方数据服务领航企业，友盟+不仅从业务上为企业提供多种解决方案与数据产品，同时为了帮助中小企业加速数字化建设，友盟+还将联合阿里云推出扶持中小企业的“星辰计划”，首批将投入5000万扶持资金，帮助超过一万家中小企业数据赋能落地。

阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能计算平台事业部总裁贾扬清

阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能计算平台事业部总裁贾扬清在《云原生是数据智能的必然》的演讲中提出：数据智能向云端迁移是必然趋势。他认为数据是企业新的生产力，技术体系的云化、智能化，是解决企业数字化转型的首要条件。同样来自阿里云、智能产品与解决方案管理部研究员王业明也在演讲中提出，上云是数字化转型的起点，在云上构建的数据中台和AIoT能力，正在为企业创造新的价值，赋能企业构建差异化竞争优势。

《硅谷增长黑客实战笔记》作者、Acorns增长副总裁曲卉

《硅谷增长黑客实战笔记》作者、Acorns增长副总裁曲卉从指标建模、机会洞察、衡量结果、决策自动化等方面详细介绍了数据驱动业务增长的4种方式。她认为，数据驱动增长就像自动传送带，让企业事半功倍取得优势。

作为业内最早使用大数据应用的芒果TV，其大数据负责人景生军也在演讲中多次强调了大数据决策业务的重要性，他提到：现代企业已跨入充分计算的纪元，算力过剩已成常态，企业需要结合自己的特性厘清边界、深耕细做，建立深度感知的数据价值体系。

获奖企业代表上台领奖

在UBDC大数据峰会主论坛最后，首届灯塔奖颁奖典礼闪耀举行。作为行业领航企业，友盟+希望把企业的优秀案例与实操经验分享至各行各业，通过颁发灯塔企业、灯塔人物奖，不断引领行业向前发展。灯塔奖分为企业奖和个人奖两个部分，包含抖音、快手、唱吧在内的多家知名企业，以及人民日报新媒体中心CTO张健、北京大学新媒体研究院副院长刘德寰等在内的多位知名专家、行业从业者纷纷获奖。

UBDC大数据峰会在下午共分为4个分论坛，分别从数据运营，移动营销，数据技术和户外营销4个方向探讨了数据应用的多个维度。

在2019UBDC全域大数据峰会上，友盟+还发布了《2019年上半年暨Q3移动互联网发展报告》，报告指出：月活设备增速放缓并出现波动，移动互联网进入存量时代；Q3月活同比增长6.8%，“下沉”战役如火如荼；移动应用开发整体降温，但“借势入局”热情难挡；社交、电商领域新生力量日渐壮大；资讯、影视两大入口“此消彼长”；“全民表达”、“全民学习”和“全民健身”的热潮此起彼伏。在存量时代，企业更应抓住数据机遇，修炼内功，用云上数据智能引爆企业新增长。

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