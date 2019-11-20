中关村在线消息：近日据外媒SlashGear消息，谷歌周二宣布，Google Assistant用户现在可以使用其智能手机或智能音箱请求个性化的音频新闻提要。



Google Assistant获个性化音频新闻源新功能

谷歌表示，这项新功能旨在简化查找与用户兴趣和位置相关的音频新闻的过程，该公司使用其技术来分析音频并确定每个用户将听到的新闻。

谷歌已经可以通过其Google News网站轻松地在网络上查找基于文本的新闻，该新闻网站会汇总内容并部分根据用户自己的兴趣进行展示。

使用Google Assistant，人们可以体验与音频内容相关的类似内容，例如，轻松地在早餐时获得相关的音频新闻摘要。

用户可以通过说出“嗨谷歌，为我播放这些新闻”来获取这些音频新闻提要。根据该公司的说法，此功能支持任何内置Google Assistant的智能音箱或手机。

提出请求后，谷歌会立即根据用户的位置、偏好、兴趣和历史记录来选择一系列简短的新闻报道。

用户可能听到的新闻类型的示例包括本地天气报告，用户喜欢的运动队的更新，交通更新，国家重大消息等。

从那里开始，假设用户在演示了简短的内容之后继续收听，谷歌表示Assistant将呈现更长格式的内容。

Google Assistant的最新功能称为“您的新闻更新”Your News Update，它具有查询与特定主题相关的新闻故事的功能。谷歌的内容合作伙伴包括ABC、AP、Politico、PBS、CNN、Cheddar、CBS等。

（文中图片来自互联网）



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