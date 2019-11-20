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    脸书宣布20年F8开发者大会于明年5月5日举行

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒TechCrunch消息，Facebook宣布了其2020年F8开发者大会的计划。该公司通常在该大会上展示其最新技术，应用程序以及对未来的愿景。

    脸书宣布20年F8开发者大会于明年5月5日举行
    脸书宣布20年F8开发者大会于明年5月5日举行

    Facebook表示，下一次活动将于2020年5月5日至6日在加利福尼亚州圣何塞的McEnery会议中心举行。

    据悉，去年该公司通过F8大会介绍了巨大的Facebook.com的重新设计，以及包括对Messenger、 WhatsApp、 Dating、 Marketplace等产品的升级和扩展等。该公司还展示了如何利用VR，智能家居，硬件以及其他面向开发人员的技术包括Facebook的Ax和BoTorch计划来应用新技术。

    Facebook尚未谈论其将在2020年F8上展示的内容，但表示将具有以下特点：“产品演示，深入探讨会议，展示技术如何使您能够团结起来并创造最佳工作，以及获得机遇。您可以与我们的全球开发者社区建立联系，并互相学习。”

    除了来自F8的个性化产品消息外，此次会议还为Facebook提供了一个展示其总体愿景的平台。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：脸书宣布20年F8开发者大会于明年5月5日举行http://news.zol.com.cn/732/7328263.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7328263.html report 826 中关村在线消息：近日据外媒TechCrunch消息，Facebook宣布了其2020年F8开发者大会的计划。该公司通常在该大会上展示其最新技术，应用程序以及对未来的愿景。脸书宣布20年F8开发者大会于明年5月5日举行Facebook表示，下一次活动将于2020年5月5日至6日在加利福尼亚州圣何塞...
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