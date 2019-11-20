中关村在线消息：近日据外媒消息，保时捷设计Porsche Design刚推出了一款 15.6 英寸笔记本，它就是采用了无风扇设计的 Ultra One 。















保时捷推出无风扇设计的15.6英寸笔记本电脑

该产品配备了镁合金机身 + 全高清触摸屏的同时，该机还保持了比大多数 13 英寸笔记本电脑更轻薄的机身。据悉，Ultra One 的尺寸为 359×249.5×13.8 mm，重约 1.5 公斤。



该机还具有特殊的屏幕铰链，可将大部分端口放在机身背部，以隐藏使用时的线缆。从视觉简洁程度上来看，Ultra One 可与苹果 MacBook 相媲美，而无需卸下 USB Type-A、USB Type-C、HDMI、microSD 等扩展选项。

Ultra One 选择了英特尔第八代低功耗酷睿 i5-8200Y 或 i7-8500Y 双核处理器。集成 Intel UHD Graphics 615 核显，热设计功耗TDP仅为 5W 。

用户可选 8 / 16GB 内存、以及 512GB / 1TB SSD 存储。处于节能的考虑，该产品不可能拥有可媲美保时捷汽车的性能。但其内置了大容量电池，续航时间还是相当可观的。

Porsche Design 还为 Ultra One 笔记本电脑配备了较大的背光键盘、一列 PgUp、PgDn、Home、End、Ins、Del 等功能键、超大尺寸触摸板、以及指纹传感器。

Ultra One 配备了与哈曼卡顿共同设计的立体声扬声器、支持 Cortana 语音助理的阵列式麦克风、但不知为何没看到网络摄像头。

Porsche Design Ultra One 笔记本电脑将于 12 月下旬上市，i5 / i7 版本分别售 1350 / 1800 美元（9485 / 12647 RMB），即日起已接受预定。

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