中关村在线消息：近日据荷兰著名科技媒体LetsGoDigital消息，三星日前向欧盟知识产权局提交了名为“Samsung Q-Symphony”的商标专利，并于2019年11月15日获批生效。该商标归类为Class 9，其描述为“电视；SoundBar和音频扬声器”。







三星明年或推出更先进的Q-Symphony SoundBar

据传三星将于明年1月举行的消费电子展上，在推出全新的QLED电视阵容之外，并且有望带来更优秀的音箱系统。



这次三星将该商标委托给了多家知识产权代理公司，并已经向荷兰，比利时和卢森堡的BOIP荷兰荷比卢三国知识产权局和意大利的UIBM（Ufficio Italliano Brevetti e Marchi）提交了该商标申请。

而在EUIPO批准该商标的前一天，即2019年11月14日，三星在韩国和英国知识产权局分别注册了相似的商标。只不过这些商标只有“Q-Symphony”，没有“Samsung”这个前缀。

这个商标在交响乐中的意思是“和声”。该名称通常用于表示多部分音乐作品，例如没有独奏者的大型乐队。很明显Q-Symphony将提供更好的音频质量，从而使声音听起来更加动感。

三星当然可以使用名称Q Symphony来表示新的QLED电视功能。就像该公司还使用名称“ Q Picture”，“ Q Style”和“ Q Smart”一样。但是，这似乎是为三星QLED电视型号优化的新SoundBar。

（文中图片来自互联网）

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