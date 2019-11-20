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    2021年全球5G手机出货迎高潮 高通预计将达4.5亿部

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：高通公司周二表示，预计全球智能手机制造商2021年的5G手机出货量将达4.5亿部，2022年出货量则将进一步增长至7.5亿部。

    2021年全球5G手机出货迎高潮 高通预计将达4.5亿部
    2021年全球5G手机出货迎高潮

    根据高通自己之前对明年5G手机将达2亿部的预测，该公司对2021年出货量的这一最新预测表明，从2020年起，5G手机出货量的增长率将达125%。

    高通表示，由于5G技术在中国商业化的时机以及各个不同价位的芯片组的可用性，5G的采用速度将会快于4G。鉴于高通与手机厂商之间的密切关系，分析师非常重视高通不定期公布的智能手机估测数据。

    据了解，高通已经宣布将在12月3日至5日于夏威夷举办技术峰会，而会议主题也是围绕着5G所展开。届时高通骁龙865移动平台的信息也将被披露。

    2021年全球5G手机出货迎高潮 高通预计将达4.5亿部
    高通预计2021年5G手机出货将达4.5亿部

    据悉，高通骁龙865移动平台很有可能会采用三星7nm EUV工艺制程打造，采用基于ARM Cortex A77架构定制的全新Kryo CPU，搭载Adreno 650 GPU，并且全新的Spectra ISP还将提供一亿像素的支持。而为了满足更多设备的需求，高通会同时发布支持4G以及5G的版本，其中5G版本的骁龙865移动平台将会内置X55 5G调制解调器。

    （文中图片来自互联网）

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