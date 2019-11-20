早报：又一场苹果发布会 滴滴将推自动驾驶出租车

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条关于苹果的消息。

又一场苹果发布会？这次是软件方面





苹果向媒体发出了一份新的邀请函，预告将于12月2日在纽约举行一场活动，邀请函的正面是App Store的图标，这应该是一场与应用生态相关的活动。

在邀请函上还写有这么一段话：“加入我们参加Apple特别活动，以纪念我们最喜欢的2019年应用和游戏。”

Apple Watch也要支持Face ID了？





美国专利商标局通过了苹果的一系列新专利，根据专利描述，Apple Watch将配备一个相机，支持拍照的同时也能支持Face ID和视频通话。

此外，该专利还描述了表带中隐藏的传感器设计，可以用于分析足球、棒球和高尔夫等活动中的运动表现。

三星刚在昨晚发布了新机W20 5G，现在又一款机型曝光了。

三星Galaxy S10 Lite相机规格曝光





三星Galaxy S10 Lite是Galaxy S10的精简版，现在关于该机有了更多的消息。据外媒报道，Galaxy S10 Lite的后置镜头将采用4800万+500万+1200万的三摄设计，前置摄像头则为3200万像素。

根据之前的爆料，Galaxy S10 Lite将搭载通骁龙855处理器，电池容量为4370mAh。

AMD这是要放大招了？

AMD：Zen3将是全新架构 非Zen2升级





AMD高级副总裁Forrest Norrod在接受采访时表示，Zen3架构将是全新的架构设计，而非是从Zen2架构的基础上改进而来。Forrest还表示，每代AMD CPU架构都有明显的IPC性能提升，并不断暗示Zen3的IPC性能提升很大。

一加老机型的用户注意一下，系统推送来了。

一加3最后一次系统安全更新来了





按照既定的软件支持周期，一加3和一加3T迎来了最后一次系统安全更新，之后这两款手机就将不再获得任何系统更新了。一加3和一加3T发布于2016年，最终从Android 6.0升级到了Android 9.0。

滴滴下面要做的这件事就有些科幻了。

滴滴将在上海推出自动驾驶出租车服务





滴滴副总裁郄小虎在East Tech West会议上表示：“滴滴很快就会在上海推出一项自动驾驶出租车服务，用户可以通过滴滴出行App呼叫自动驾驶汽车。”

郄小虎表示，滴滴出行目前只能满足65%的用户乘车要求，而自动驾驶出租车将填补这一缺口。

共享单车的价格一调再调，这不又涨价了。

传NVIDIA明年3月上市GeForce Super笔记本显卡





据NBC报道，NVIDIA将在明年初的CES 2020上推出一批GeForce Super系列的笔记本显卡，并在3月份左右批量上市。据悉，这批显卡均为桌面型号的翻版，并升级到了GDDR6显存。

最后来看一条游戏新闻。

《底特律：变人》确定12月12日登陆PC





原PS4平台独占游戏《底特律：变人》近日确定将于12月12日登陆PC，由Epic Games商店限时独占，售价为39.99美元，目前已开启预约。

《底特律：变人》是一款互动式电影类型的游戏，探讨是人工智能与人类关系的命题。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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