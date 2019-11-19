三星折叠屏手机W20 5G正式发布 12月上市

中关村在线消息：三星与中国电信今晚在武汉召开发布会，正式推出“心系天下”系列全新机型——三星W20 5G。该机采用全新的折叠屏设计，且支持5G网络。预计在今年12月份正式发售。





三星W20 5G在外观设计上基本继承了Galaxy Fold的外观设计，同样采用了一块Dynamic AMOLED材质的可折叠柔性大屏幕+4.6英寸小屏幕的方案。不过相比Galaxy Fold，W20 5G边缘处理要更加硬朗一些。





硬件配置方面，三星W20 5G搭载高通骁龙855 Plus旗舰处理器，并内置高通最新款5G基带，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储。同时，支持4235mAh大电池，并标配15w的充电头。





拍照方面也和Galaxy Fold相似，包括后置1200万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦的组合，以及前置1000万像素+800万像素艺术肖像镜头的组合。还包含了三星相机的算法优化，其中智能场景优化支持30种常用场景，还支持实时虚化、智慧构图、动态萌拍等三星手机常备功能。

另外中国电信方面表示，购买三星W20 5G手机用户还将会享受诸多定制化服务。如VIP尊享服务，为用户提供尊享优惠换屏、尊享出行等。

另外三星还为购买手机的用户配备了由AKG团队调教的Galaxy Buds真无线耳机，另外还有采用小牛皮材质Leather Cover真皮保护壳。



三星折叠屏手机W20 5G正式发布

发布会现场官方并未公布三星W20 5G手机的售价，只是表示将于12月份开售。

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