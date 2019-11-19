晚报：三星W20 5G真机曝光 Redmi K30 5G12月发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星W20 5G真机曝光 外观与Galaxy Fold一致





三星将在今晚正式推出“心系天下”系列全新机型——三星W20 5G，现在该机的真机照疑似流出，可以看出外观设计与Galaxy Fold一致。三星W20 5G采用了一块Dynamic AMOLED材质的可折叠柔性大屏幕+4.6英寸小屏幕的方案，不过边框的设计相比Galaxy Fold更加硬朗。

Z点评：一会发布会大家就都可以看到了。

Redmi K30 5G双模手机确认今年12月发布





在今天的小米开发者大会上，小米创始人雷军宣布，小米双模5G手机Redmi K30将于今年12月发布。在之前的Redmi媒体沟通会上，Redmi品牌总经理卢伟冰透露Redmi K30将会是Redmi首款挖孔屏手机，而且是双挖孔屏，同时支持SA/NSA双模5G。

Z点评：明年小米将推出至少10部5G手机，Redmi K30算是年底打前哨了。

realme 5G商标已注册 首款5G手机或近期亮相





据外媒最新报道，realme近期在欧盟地区申请注册了“realme 5G”相关商标，旗下首款5G手机或许会在近期正式亮相。realme CMO徐起表示realme已加入“先行者联盟”计划，公司将全面聚焦5G产品研发与服务，将更好的5G产品普及到千家万户。

Z点评：赶上了5G元年的尾巴，但重点依然将会是明年。

荣耀Magic Watch 2真机曝光 11月26日正式发布





荣耀确定将于11月26日发布Magic Watch 2代，现在这款手表新品的真机图片已被曝光。根据图片显示，荣耀Magic Watch 2正面将采用圆形的表盘设计，且盘屏幕的边缘采用了2.5D玻璃。

机身右侧还配备了两个多功能按钮，可提供更多的操作和快捷功能，表带则配备了更加符合运动使用的硅胶材质。

Z点评：圆形表盘看上去确实更舒服，这次升级考虑搞一块。

ETC欠费的请注意了 超过30天上报个人征信





根据《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》，商业银行、非银行支付机构在取得信息主体授权和履行告知义务的前提下，有权将自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的用户信息提交金融信用信息基础数据库，信息保存期限按《征信业管理条例》相关规定执行。

Z点评：总之别为了钱把个人信用记录搭进去。

任天堂Switch天猫旗舰店上线 国行版或即将开售





有网友透露Nintendo Switch官方旗舰店已在天猫正式上线，并且目前已经开始测试购物链接，此举可能意味着国行版的任天堂Switch将很快上市。

Z点评：国行上市重点还是游戏支持，需要更多的游戏，游戏机才有意义。

暴风集团最新公告：净资产为负 存暂停上市风险





今日，暴风集团发布了“关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告”，其中显示暴风集团截至2019年9月30日净资产为-63,344.99 万元。根据相关规定，若暴风集团在2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停其股票上市。

Z点评：前段时间暴风集团总经理冯鑫被批准逮捕，且公司高管已全部辞职。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：三星W20 5G真机曝光 Redmi K30 5G12月发布http://news.zol.com.cn/732/7327694.html